Ospedale di Correggio, ecco i nuovi macchinari. Sono un mammografo e un sistema per radiografie

Nuove potenzialità diagnostiche a disposizione della struttura di Radiologia dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. L’inaugurazione dei macchinari è prevista per domani alle 11 alla presenza del sindaco correggese Fabio Testi, del presidente della Provincia, Giorgio Zanni, del direttore generale dell’Azienda Usl reggiana, Cristina Marchesi, del direttore di distretto sanitario correggese, Valentina Chiesa, del responsabile medico Angela Accardo, del direttore di Radiologia, Matteo Zanichelli.

I nuovi strumenti a disposizione per attività diagnostica sono un mammografo Selenia Dimensions e il sistema radiologico telecomandato Opera Swing. Sono delle attrezzature sanitarie che sono state acquistate con i fondi messi a disposizione dal Pnrr per il rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie. La cerimonia di inaugurazione è aperta anche alla cittadinanza.

Il San Sebastiano di Correggio fa parte dell’Area Nord del Presidio Ospedaliero Provinciale ‘S. Maria Nuova’ di Reggio Emilia. É un ospedale di medie dimensioni che svolge un ruolo fondamentale di riferimento locale per rispondere ai bisogni di ricovero e assistenza specialistica della popolazione residente. Si caratterizza in particolare per le attività di tipo riabilitativo, afferenti al Dipartimento Riabilitativo e Neuromotorio.