Ospedale di nuovo nel mirino. Vandalo di 28 anni entra al Core. Ritrovato in chiesa con un coltello

"È come se il personale sanitario andasse a lavorare in una zona di guerra". Sono queste le parole di un infermiere del Core, dopo una nottata a dir poco spiacevole. Nemmeno ventiquattr’ore dopo la denuncia di Cisl-Fp sulla situazione in cui verte l’ospedale, troppo spesso bersagliato da atti di inciviltà gratuita, ed eccone un altro. Nella notte tra sabato e ieri, un 28enne italiano ha tentato di entrare nel bar a piano terra rompendo una parete di cartongesso; le forze dell’ordine lo hanno poi trovato nella chiesa dell’ospedale armato di coltello.

L’uomo era nella zona del bar, riferisce il sindacato, "in prossimità dell’endoscopia e delle sale operatorie, dove sono custodite attrezzature ad alta tecnologia". In quel momento, con l’uso di una piantana, il 28enne avrebbe iniziato a prendere a martellate la parete di cartongesso che separa il corridoio dal bar. Il personale in servizio ha udito i rumori e ha chiamato le forze dell’ordine, l’allarme è partito attorno alle 23. Gli agenti della polizia di Stato hanno ritrovato l’uomo "in stato confusionale nella chiesa dell’ospedale – prosegue Cisl –. Dalla perquisizione sono emersi un coltello da cucina, una forbice e un mazzo di chiavi potenzialmente riferibili a mezzi aziendali Ausl".

"Occorre proteggere il Santa Maria e il Core colpiti dai malviventi – prosegue il dipendente che in quel momento era di turno –. Non ne possiamo più di andare a lavorare con la paura che possa accadere il peggio. Stavolta il ladro è stato preso ma chiediamo di porre fine, in modo radicale, a questo schifo".

"Verso lo smonto del pomeriggio, io e una collega abbiamo trovato dentro la cucina un ragazzo giovane venuto da fuori, ragazzo palesemente di strada e poco lucido, che stava mangiando. L’abbiamo mandato via e abbiamo chiamato le guardie di sicurezza" è un’altra testimonianza di una lavoratrice dell’ospedale riportata da Cisl. E ancora: "Parlo da dipendente donna. A uscire più volte di notte sola, prendere ascensori, attraversare tutto il corridoio dal Core alla Microbiologia, non si è sicuri. Non ci siamo mai sottratti ai nostri compiti, perché rientra nelle nostre competenze il trasporto di campioni biologici, ma non basta portare con noi il telefono cordless ed e essere registrati dalle telecamere". "L’azienda – aggiunge infine la lavoratrice – oltre a tutelare gli immobili deve salvaguardare il personale trovando soluzioni idonee, che ci sono".

"Abbiamo letto con grande rispetto la posizione ufficiale di Ausl, azienda che ha investito tanto in sicurezza e alla quale chiediamo, proprio per questo, non solo di aumentare le dotazioni ma di farlo insieme al sindacato e ai sanitari – è la conclusione di Ferrara –. Oggi (ieri, ndr) presenteremo una richiesta di incontro urgente, nel corso del quale porteremo la voce di infermieri, oss, tecnici e amministrativi". "Una parte del personale che lavora in pronto soccorso finisce il turno all’una di notte – spiega –. Le infermiere hanno paura di raggiungere il parcheggio, chi lavora di notte e deve muoversi all’interno della struttura ora ha paura. Non basta dire a queste persone che investiremo in sicurezza, occorre dire loro che lo faremo presto, bene e ascoltandoli. Confido che con Ausl Reggio si possa aprire rapidamente una canale di discussione per un progetto condiviso".