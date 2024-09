Ospedale e sosta gratis : "Basta fare la guerra al personale sanitario o saremo senza medici"

"Ci vuole coraggio a dire di no ai propri elettori, ai cittadini e anche agli ex colleghi". La proposta di gratuità dei parcheggi del Santa Maria Nuova, dove tutti gli stalli sono a pagamento (a parte quello in piazza Berengario da Carpi con 169 posti e di viale Murri con 182 posti) unisce i cittadini, che compatti continuano a firmare la petizione promossa dal sindacato Fials e dall’attivista di Coalizione Civica, Karin Silvi. Ma fa discutere i partiti politici in consiglio comunale. A lanciare la provocazione al primo cittadino Marco Massari è Giuseppina Parente, sub commissario di Fials, dopo che in consiglio comunale, lunedì scorso, è stata respinta dalla maggioranza (Pd, M5S, Lista Massari sindaco, Verdi e Possibile) la mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva la gratuità degli stalli al nosocomio.

"Non eravamo a conoscenza della loro mozione ma non sono colpita dall’esito, perché so bene quanto sia sorda l’amministrazione rispetto a questo argomento" rivela Parente. "Massari è stato medico fino a pochi mesi fa – continua –, forse, lui ha la fortuna di abitare a Reggio ma i dipendenti del Santa Maria arrivano anche da Castelnovo Monti, da Quattro Castella o Vezzano, con mezzi pubblici non efficienti che non riescono a coprire gli orari che noi dipendenti facciamo".

Il 31 dicembre scadrà la convenzione con il gestore dei parcheggi . "Vorremmo presentare la nostra mozione prima che rinnovino il contratto attuale", aggiunge. Per Parente la gestione dei parcheggi è un problema che tocca anche un’altra questione, la carenza di personale ospedaliero. "I medici che attaccano il turno alle 13 devono arrivare al Santa Maria almeno alle 12 perché anche chi ha l’abbonamento non trova parcheggio verso quell’ora. L’abbonamento, tra l’altro, non si riduce ai meri trenta euro, come più volte è stato detto; la sosta va dai 30 ai 180 euro, a seconda degli stalli riservati. Proprio quest’estate, non si riusciva a reperire personale persino con contratti a tempo indeterminato perché il nostro lavoro non lo vuole fare più nessuno". E allora chiede se serva infierire alzando questo muro: "O la smettiamo di fare la guerra al personale sanitario o da qui a 5 anni i nostri ospedali saranno senza medici e senza infermieri". Dalla maggioranza la contestazione principale che arriverebbe, spiega Parente, è che le soste non sono gratuite in nessun ospedale della Regione, manifestando poi la preoccupazione che i posteggi gratis potrebbero essere utilizzati per altri servizi: "Il loro timore è che la gente usufruisca di quelle due ore gratuite, che stiamo chiedendo, per andare a fare una passeggiata in centro. Ma in questo breve lasso di tempo è impossibile. E controbattono dicendo che in tutti i nosocomi ci sono parcheggi a tariffa oraria ma non è vero: a eccezione di Bologna, Ferrara e Parma, nelle altre province gli stalli, piccoli o grandi, sono completamente gratuiti. Bisogna smettere di dire cose false per giustificare le proprie azioni, ma assumersene le responsabilità". Attualmente la tariffa, nei parcheggi intorno al Santa Maria Nuova, è di 50 centesimi l’ora, di 3 euro, invece, per l’intera giornata. "Con la nostra raccolta firme – precisa la sindacalista – stiamo chiedendo solo due ore gratis, dopodiché scatta la tariffa attuale. Penso che questo sia un giusto compromesso, per Comune, dipendenti e cittadinanza".