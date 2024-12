Ospedale, istituzioni unite: "Struttura da potenziare"

Gli otto sindaci del distretto della Bassa Reggiana, insieme ai consiglieri regionali Elena Carletti e Andrea Costa (ex sindaci di Novellara e Luzzara), si sono incontrati all’ospedale di Guastalla in occasione del settimanale incontro di giunta dell’Unione fissato ogni mercoledì. La scelta della sede dell’incontro non è stata casuale, ma anzi finalizzata ad approfondire il tema della sanità locale.

Si è infatti discusso dell’ospedale di zona, incontrando i primari, visitando i vari reparti e facendo anche il punto sui cantieri in corso. L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni è ancora una volta quello di "riqualificare e potenziare" l’ospedale della Bassa, e i consiglieri hanno ribadito il loro "impegno a presidiare gli investimenti e la conclusione dei cantieri in corso che testimoniano la volontà di potenziare e rilanciare questo ospedale, nella piena consapevolezza che si tratti di un servizio fondamentale a valenza anche extraterritoriale".

Va detto in effetti che, nonostante gli impegni che si ripetono periodicamente, stentano a ripartire tutte le varie attività che erano presenti a Guastalla prima dell’emergenza Covid, in particolare la Pediatria e il Punto nascite con Ginecologia e Ostetricia; servizi che vengono chiesti a gran voce dai cittadini,

comitati, associazioni e da varie forze politiche.

I sindaci, nell’incontrare ieri gli operatori ospedalieri, hanno garantito il sostegno al lavoro svolto ogni giorno dal personale sanitario e parasanitario. E hanno nuovamente sottolineato il potenziale che l’ospedale guastallese può avere anche verso la confinante zona lombarda, potendo così ampliare il bacino d’utenza che potrebbe maggiormente valorizzare la struttura sanitaria della Bassa Reggiana. Ed è stato ribadito come sarà forte l’impegno delle istituzioni affinché i servizi restino sul territorio. Con l’aggiunta della speranza di tanti cittadini che possano essere riattivati al più presto anche altri servizi.

Antonio Lecci