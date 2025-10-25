Ospedale, la sosta in stallo: "Parcheggio multipiano, confronto per studiarlo"

Il rumore delle proteste ha partorito una prima sorta di vittoria: l’Ausl, tramite una nota ai sindacati, ha annunciato che il piano sosta per il personale che lavora nell’area ospedaliera è ‘sospeso’ o meglio che non partirà (perché ufficialmente ancora non è scattato) prima di una sintesi di confronto. Soddisfatta la grande alleanza delle sigle Cisl Fp Emilia Centrale e Nursind, insieme ai sindacati dei medici Anaao Assomed, Fassid, Cisl Medici e Aaroi-Emac, che commenta l’evoluzione del caso sosta: "Una buona notizia che chiude una parentesi polemica lunga una settimana e ora rimette la palla al centro: si torna al tavolo per dialogare e trovare la migliore soluzione possibile. La direzione Ausl ha scritto il 22 ottobre scorso all’alleanza sindacale che "il Piano sosta avrà avvio solamente a conclusione del confronto in corso con le organizzazioni sindacali, nel pieno rispetto del dialogo costante finalizzato a raggiungere una soluzione sostenibile ed equilibrata". Prendiamo atto del riconoscimento implicito della correttezza delle nostre comunicazioni pubbliche. Aver confermato che il Piano Sosta non sarà avviato fino alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali è un elemento positivo e di chiarezza, importante per i lavoratori coinvolti e per un confronto che ora può ripartire con dialogo e collaborazione".

Ma c’è di più. La grande alleanza punta compatta verso due obiettivi principali: un pass ai lavoratori per accedere ai parcheggi dell’area del Santa Maria Nuova e il nuovo parcheggio multipiano. "È atteso da 12 anni - proseguono le sigle – e crediamo che l’Azienda non avrà un problema a riconoscerci il merito di aver riportato tale infrastruttura al centro del confronto, dopo che era caduta nel dimenticatoio. Non è una questione di medaglie, ma di risultati: abbiamo appena comunicato ad Ausl che chiederemo una progettazione partecipata del multipiano. Vogliamo essere sicuri che stavolta si vada fino in fondo col multipiano. Partecipare significa garantire trasparenza, tempi certi, innovazione ecosostenibile, coperture finanziarie adeguate e la stesura di un progetto rapidamente esecutivo capace di rispondere alle esigenze dei cittadini che accedono all’area ospedaliera e dei professionisti che ogni giorno danno tutto per proteggere la salute e la vita delle persone".

Cesare Corbelli