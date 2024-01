"Ospedale, non ci siamo mai fermati. Continuiamo a cercare soluzioni"

L’ospedale di Guastalla dovrebbe essere il secondo presidio sanitario provinciale dopo il Santa Maria Nuova di Reggio. Ma è sensazione diffusa che ancora manchino importanti servizi, con gli utenti spesso costretti a recarsi in strutture distanti per ottenere le prestazioni. E poi la perdurante chiusura di Ostetricia e Ginecologia, fino al Punto Nascite. I consiglieri comunali del gruppo Avanti, Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, contestano ai sindaci della Bassa una presunta carenza nell’impegno affinché i servizi ospedalieri vengano ripristinati nella struttura sanitaria della Bassa, così come richiesto pure da migliaia di cittadini. Alle contestazioni risponde il sindaco guastallese Camilla Verona, anche come presidente dell’Unione Bassa Reggiana, respingendo le critiche di Benaglia e Soliani e sostenendo invece di avere svolto in questi ultimi mesi "un lavoro di ricerca di soluzioni concrete affinché l’ospedale di Guastalla torni ad essere il secondo polo sanitario reggiano, come lo è stato in passato".

"Anche di recente – continua il primo cittadino – abbiamo espresso ai vertici dell’Ausl lo stato di preoccupazione nostra e dei cittadini. Abbiamo chiesto di informarci sull’esito delle misure e delle attività messe in campo dalla Ausl per risolvere le problematiche evidenziate. Abbiamo chiesto aggiornamenti sul Punto nascite, sugli altri reparti, oltre che su sblocco e smaltimento delle liste d’attesa per visite mediche specialistiche in generale – incalza Verona –. La stessa richiesta è stata inviata pure all’assessore regionale di competenza, Raffaele Donini".

Ma di fatto, nella realtà, a Guastalla diversi reparti restano ancora chiusi e le liste d’attesa per visite e prestazioni specialistiche sono oggetto di proteste e polemiche di numerosi cittadini.

a. le.