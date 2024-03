Ospedale, più posti letto. Doppio taglio del nastro: "Rafforziamo l’assistenza"

Doppio taglio del nastro all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove sono stati inaugurati ufficialmente il settore ad Alta intensità chirurgica e il reparto di tecnologie innovative dell’Ematologia. Presenti, oltre ai di sanitari, le e autorità locali e regionali, per festeggiare il traguardo del potenziamento di fondamentali settori per la cura.

Il settore ad Alta intensità chirurgica conta 12 posti letto al quarto piano dell’Ala Sud dedicati a pazienti che abbiano affrontato interventi maggiori e necessitino di assistenza prolungata e dedicata. L’intervento per quasi 3,5 milioni di euro è stato finanziato dal cosiddetto decreto rilancio, nato per rafforzare le capacità delle strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale di di fronte emergenze pandemiche.

La Struttura di Ematologia, diretta da Francesco Merli, al secondo piano del Core piano si è arricchita di tre stanze di degenza con 6 posti letto che ospiteranno pazienti da sottoporre a terapie innovative. L’investimento è stato sostenuto dalla Fondazione Grade con 1,3 milioni di euro.

"È una soddisfazione assistere all’ampliamento di posti letto per cure sempre più avanzate e complesse nella Struttura di Terapia intensiva e in quella di Ematologia dell’Ausl di Reggio in cui la Regione ha fortemente creduto e su cui ha fiduciosamente investito – ha dichiarato Raffaele Donini, assessore regionale alla salute –. Dietro quello che potrebbe sembrare un semplice aumento del numero delle postazioni disponibili, c’è in realtà la determinazione di stare al passo con le tecnologie biomediche e farmacologiche più innovative. Questo accade in uno degli ospedali appena nominati tra i migliori al mondo secondo la classifica dei World’s Best Hospitals pubblicata dalla rivista Newsweek. Il potenziamento dell’area ad alta intensità chirurgica e la possibilità di effettuare la terapia Car-T e i trapianti di midollo da donatore non familiare sono un’ulteriore conferma del livello di eccellenza di questo nostro centro".

La consigliera regionale reggiana, Stefania Bondavalli ha poi aggiunto: "L’autorizzazione data dalla Regione alla terapia Cart-T è di fatto il riconoscimento della professionalità e della competenza della sanità pubblica di Reggio Emilia".

I 12 letti di degenza (di cui 2 di isolamento) di alta intensità chirurgica sono attrezzati con tecnologie biomediche avanzate e una control room per ogni singolo paziente per il monitoraggio costante L’intervento ha comportato un investimento di 3.473.850 euro.

Stella Bonfrisco