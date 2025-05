Ospedale preda dei vandali, Fp-Cgil: "Subito un presidio di polizia 24h"

Dopo il nuovo tentativo di furto al Core da parte di un 28enne (poi arrestato), la Funzione pubblica della Cgil di Reggio torna a chiedere provvedimenti per la sicurezza degli operatori sanitari. Un tema che ad aprile aveva già chiesto di affrontare sia all’Ausl che al Comune, svolgendo però un incontro solo con quest’ultimo ente. "Quanto accaduto nelle notti scorse poteva avere conseguenze ben più gravi, addirittura tragiche, per uno dei lavoratori che si trovava sul posto durante un episodio di tentato furto – afferma Gaetano Merlino (foto), funzionario della Fp Cgil reggiana –. La sicurezza sul luogo di lavoro debba essere sempre la priorità assoluta, in questo senso la presenza di un presidio di polizia aperto 24 ore su 24 rappresenta una necessità imprescindibile". Inoltre "è necessario rivedere il servizio di vigilanza, in modo da non mettere a rischio la sicurezza fisica di chi lavora in azienda e garantire maggiore sicurezza".

Nel mirino della siglia di categoria finisce anche la riorganizzazione delle strutture sanitarie voluta dalla Regione, che "senza un confronto diretto con chi opera sul campo rischia di generare solo incomprensioni e inefficienze". Pertanto "chiediamo alle autorità di intervenire con urgenza per rafforzare la sicurezza con un presidio H24, e invitiamo a un confronto serio e costruttivo sulla riorganizzazione delle strutture regionali".