"Ospedale, rischio ‘cattedrale nel deserto’"

Grande preoccupazione per lo slittamento - sicuramente fino all’autunno - della riorganizzazione del Franchini di Montecchio causa della carenza di personale infermieristico. "L’ospedale rischia di diventare una cattedrale nel deserto: pare non essere più attrattivo anche per il personale sanitario. La deriva va fermata", afferma preoccupato Filippo Borghi, capogruppo di ViviAmo (opposizione), mentre Antonio Margini (Fratelli d’Italia) chiede chiarezza e trasparenza all’Ausl e alle istituzioni locali. Le prese di posizione politiche vengono dopo che la Cgil lunedì ha fatto pubblicamente emergere la situazione.

In realtà i sindacati sapevano già da due settimane del congelamento del riordino. La Fials (che non aveva siglato l’accordo sulla riorganizzazione), ad esempio a metà marzo, scriveva: "L’azienda aveva pensato di aumentare i posti letto, facendo il gioco delle tre carte con il personale in servizio: sposto oss qui, metto infermieri là ecc. Ma i numeri erano sempre gli stessi. Poi si è arrivati ad un accordo migliorativo per lungodegenza, medicina e chirurgia, ma non certo per l’Aic che da alta intensità di cura si trasformerà in media intensità, visto il poco tempo assistenziale che si può dedicare ai pazienti dopo l’aggiunta di altri due posti letto". Fials aggiungeva: "La riorganizzazione come studiata non potrà più avere corso? Il motivo è molto semplice ma altrettanto prevedibile. Non ci sono infermieri disponibili a lavorare a queste condizioni. Chiediamoci il motivo per cui da Montecchio partono così tante domande di mobilità interna". Ora Borghi afferma: "Il caos in cui versa la sanità reggiana, in particolar modo quella montecchiese, sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. La situazione, non certo figlia dell’attuale Governo, deriva da un’incapacità organizzativa, oltre che gestionale, di Ausl e Regione. Già nel settembre 2024 si chiedeva chiarezza sulla riorganizzazione. Oggi scopriamo dalla stampa che manca personale disponibile a lavorare in condizioni sempre più precarie. Eppure, nonostante fosse chiaro da tempo che il vero problema fosse la carenza di personale, si è deciso di investire nell’aumento dei posti letto".

Il disagio degli infermieri è "un serio e inequivocabile campanello d’allarme, che non può più essere ignorato. A questo si aggiungono le criticità del punto nascite". Lo scenario, per ViviAmo, "smentisce nei fatti le rassicurazioni fornite in commissione sanità dalla direttrice del distretto Ausl di Montecchio, Gilioli. Ci chiediamo dove sia finito il sostegno politico dell’assessore regionale Fabi, sbandierato dal sindaco". Margini invece ricorda che "sono ormai diversi anni che indichiamo le criticità del Franchini: prima la chiusura parziale del Pronto Soccorso, poi la questione dell’automedica, quindi la Casa della Salute e, infine, il rischio chiusura del Punto nascita. Ora il personale. Chiediamoci perché così tanti infermieri chiedono il trasferimento da Montecchio e com’è il rapporto tra il personale sanitario e la dirigenza Ausl. C’è forse uno scontro in atto?".

Francesca Chilloni