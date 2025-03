Ospedale senza parcheggi. I lavoratori: "Presi in giro"

di Elia BiavardiI dipendenti dell’ospedale Santa Maria Nuova sono sul piede di guerra per la questione parcheggi, una problematica che va avanti ormai da tempo. Martedì, un messaggio lasciato dall’azienda su numerose auto parcheggiate fuori dagli stalli designati e firmato dalla ’mobility manager’ è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il testo recita: "Si ricorda che la sosta qui non è consentita. Sei pregato di rispettare tale indicazione e parcheggiare negli appositi spazi. È una questione di civiltà. Grazie per la collaborazione!".

Per i lavoratori, quel messaggio suona come una provocazione. Giuseppina Parente, infermiera da oltre 30 anni e segretaria provinciale di Fials Reggio (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), esprime tutta la rabbia dei colleghi: "Tutti i dipendenti si sono trovati questi biglietti sulle loro auto parcheggiate fuori dagli stalli, dato che non trovavano posto. Il problema è che gli spazi sono ormai ridotti all’osso. E non solo: anche quelli a pagamento sono stati ulteriormente ridotti, a causa dei lavori attorno all’ospedale".

L’area di parcheggio intorno all’anatomia patologica è stata infatti transennata fino a ottobre 2025 per consentire i lavori di scavo nella zona della camera mortuaria e nelle aree limitrofe.

"Chi paga l’abbonamento non può più parcheggiare lì – prosegue Parente – e nessuno restituirà quei soldi ai dipendenti, nonostante l’impossibilità di utilizzare quegli spazi. La mobility manager, pagata con soldi pubblici e quindi anche nostri, ci viene a prendere in giro dicendo che parcheggiamo fuori dagli stalli. Ma dove dovremmo parcheggiare per venire a lavorare? Siamo costretti a venire un’ora prima e comunque non troviamo posto".

La situazione non riguarda solo i dipendenti. "Anche i pazienti oncologici continuano a prendere multe all’interno del Santa Maria Nuova – denuncia Parente –. L’amministrazione comunale e la dirigenza dell’Ausl dovrebbero vergognarsi. Hanno bocciato una mozione popolare con oltre 3mila firme raccolte quest’estate per chiedere parcheggi gratuiti o almeno una gestione adeguata della situazione".

Parente sottolinea che le responsabilità sono condivise tra Comune e Ausl.

"Se tutto il personale viene convogliato qui perché gli ospedali periferici vengono smontati, è necessario aumentare i posti auto. Le strutture devono essere adattate per accogliere la maggiore affluenza. Non si può pensare solo a guadagnare senza reinvestire per migliorare i servizi". Il clima di esasperazione potrebbe presto portare i lavoratori a una protesta organizzata. "Se ci sarà una rivolta pacifica al Santa Maria Nuova, sarà anche per colpa di questi biglietti provocatori – afferma Parente –. Noi stiamo già organizzando un picchetto di protesta pacifica davanti all’ospedale, non appena ci verrà data l’autorizzazione a occupare il suolo pubblico. Non possiamo più accettare che ci prendano in giro con frasi oltraggiose per i lavoratori".