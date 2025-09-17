Ospedale, senzatetto dorme in corridoio

Il sindacato Fials torna all’attacco sul tema del degrado all’interno delle strutture ospedaliere della città. "Stamattina (ieri mattina, ndr) davanti alle sale operatorie l’ennesimo senzatetto è stato trovato a dormire per terra" denuncia la segretaria provinciale Giuseppina Parente.

L’argomento, si diceva, non è purtroppo nuovo alle cronache. Da ormai un anno si susseguono le segnalazioni, da parte del sindacato e non solo, circa disservizi ed episodi spiacevoli all’interno dell’arcipedale Santa Maria Nuova.

Non sono mancate, per l’appunto, intrusioni notturne che in diversi casi hanno portato con sé anche atti di vandalismo, come porte rotte e macchinette automatiche distrutte. Altri casi, come quest’ultimo avvenuto al corridoio del quarto piano tra il reparto di Ortopedia e l’ala Nord, riguardano clochard; o ancora, la carenza di manutenzione che ha portato a infiltrazioni e perdite d’acqua all’interno delle sale operatorie.

Una situazione che, sostiene Fials, porta i dipendenti dell’ambito sanitario a vivere un ambiente lavorativo insicuro e sotto pressione. E il contesto non si limita alle zone interne dell’ospedale ma anche all’esterno, con lavoratrici intimorite anche nel fare il breve tragitto fino all’auto.

Quanto segnalato nelle ultime ore rappresenta l’ennesima goccia. "Intanto dimostra che continua ad esserci un problema di vigilanza e di intrusioni non controllate all’interno dell’ospedale – considera Parente –. In secondo luogo che dignità c’è per il signore per terra e per il paziente che è in attesa poco più in là?".