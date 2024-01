"Ospedale, servizi da potenziare: ma non è cambiato ancora nulla"

Che fine hanno fatto tutte le buone intenzioni manifestate al consiglio comunale di fine maggio del 2023 sui servizi all’ospedale di Guastalla? Se lo chiedono i consiglieri comunali Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, del gruppo Avanti Guastalla, ricordando l’approvazione unanime di una mozione che impegnava al ripristino e al potenziamento di alcuni reparti ancora chiusi all’ospedale della Bassa. Così come un simile documento era stato approvato anche dagli altri Comuni dell’Unione Bassa Reggiana. "Siamo ormai nel nuovo anno – dicono Benaglia e Soliani – e nulla è cambiato. A malincuore dobbiamo sottolineare che i sindaci degli otto Comuni non hanno profuso quell’impegno che avevamo auspicato e che la popolazione meritava e merita. Riteniamo che il mancato raggiungimento degli obiettivi al centro della mozione sia il frutto non solo di una generalizzata penuria di risorse pubbliche, ma anche di insufficienze organizzative e della non condivisione, nei fatti, della necessità che le risorse, affinché producano migliori e più razionali effetti per i nostri territori, siano concentrate soprattutto su tre poli di Reggio, Guastalla e Castelnovo Monti. Qui restano ancora chiusi il Punto nascite, la Pediatria, l’Ostetricia, oltre allo sblocco e smaltimento delle liste d’attesa per le visite specialistiche". Sono ancora molti gli utenti costretti a spostarsi in altri distretti, fuori dalla Bassa, per accedere a diverse prestazioni sanitarie specialistiche.

a. le.