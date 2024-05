Ospedale, via ai lavori di miglioramento sismico

Nuova fase di lavori all’ospedale di Guastalla. Nella zona del Corpo C della struttura sanitaria, accanto all’area cucine ed ex laboratorio di analisi, è partita in questi giorni l’attività di cantiere nell’ambito del progetto per il miglioramento sismico, che prevede una spesa di poco più di due milioni di euro. Secondo quanto prevede il piano di intervento, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2025. Il progetto è a cura dell’ingegner Alessandro Cotti, con la direzione del cantiere affidata all’ingegner Alessandro Vertuani, con i lavori affidati all’impresa Strever spa. L’area interessata dai lavori era utilizzata in passato anche per il carico e scarico di pazienti dei servizi ordinari, trasportati in ambulanza ai vari servizi. La zona di carico e scarico dei pazienti è stata trasferita in un’altra ala dell’ospedale, con accesso da via Rosario, permettendo così di chiudere gli accessi al Corpo C dell’edificio, ora resi inaccessibili al pubblico proprio per la presenza del cantiere. Nei mesi scorsi sono stati eseguiti altri importanti interventi di messa in sicurezza strutturale, in particolare nell’area ospedaliera adiacente il pronto soccorso, dove sono previsti ulteriori lavori.

Antonio Lecci