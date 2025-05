Ospedali, l’allarme della Uil: "La carenza di personale grava sulle ferie estive"

"Gestione delle ferie da migliorare, carichi di lavoro insostenibili e riduzione dei servizi nell’Ausl di Reggio: chiediamo soluzioni concrete e immediate". A lanciare il grido d’allarme è la Uil Fpl. Il sindacato si scaglia contro la direzione sanitaria. "Nonostante l’osservatorio aziendale affermi di non rilevare ‘criticità significative’, riceviamo quotidianamente numerose segnalazioni di difficoltà nella programmazione delle ferie estive. Queste problematiche, che rendono spesso impossibile usufruire pienamente del proprio diritto, sono la diretta conseguenza di un mancato adeguamento dell’organico".

E ancora: "Ogni anno, l’Ausl si trova ad affrontare lo stesso tema, giungendo sempre in ritardo nella pianificazione e ricadendo sui lavoratori. La carenza di personale, evidente nel mancato ripristino dell’indice di sostituzione (ovvero la percentuale di personale necessario a coprire le assenze per ferie, malattie e permessi), non solo sacrifica il vostro benessere, ma impatta direttamente sulla qualità e la disponibilità dei servizi per i cittadini".

A peggiorare il quadro, la Uil Fpl denuncia con forza che "le unità di personale in ingresso sono nettamente inferiori al fabbisogno atteso. Con queste premesse, è evidente che non solo non si risolvono le carenze attuali, ma si va incontro a un ulteriore e inaccettabile peggioramento delle condizioni di lavoro e dei servizi. È fondamentale, inoltre, che il personale di nuova introduzione sia adeguatamente formato e affiancato per garantire l’efficacia del loro inserimento e la qualità delle prestazioni erogate. E perché ciò avvenga serve tempo. Senza una formazione adeguata, anche il nuovo personale rischia di non essere pienamente operativo, aggravando le problematiche esistenti".

Di fronte a questa situazione critica, la Uil non si limita a denunciare, ma "propone soluzioni immediate e concrete. Per incentivare il personale a coprire turni aggiuntivi e a fronteggiare l’enorme carico di lavoro, chiediamo l’introduzione di rientri aggiuntivi retribuiti con un compenso di 80 euro per singola ora. Questa misura, oltre a riconoscere il vostro sacrificio e la vostra dedizione, rappresenterebbe un passo nella direzione di una giust monetizzazione delle vostre professionalità".

Infine il sindacato coordinato a livello provinciale da Roberto Rinaldi chiosa: "Come Uil Fpl, continueremo a monitorare attentamente la situazione e a farci portavoce delle vostre istanze in tutte le sedi opportune. Invitiamo tutti i lavoratori e le lavoratrici a non esitare a contattare i nostri delegati e le nostre sedi per qualsiasi segnalazione o difficoltà. La vostra voce è la nostra forza e la nostra priorità".

red. cro.