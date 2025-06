Ospitati in città 21 atenei. Unimore si apre al mondo

Sono 98 i partecipanti, tra studenti, studentesse e docenti provenienti da 21 università internazionali, che si sono riuniti a Reggio, tra maggio e giugno, per prendere parte ai Blended Intensive Programmes (Bip) di Unimore, tre occasioni di internazionalizzazione organizzate dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

I Bip sono programmi europei che combinano mobilità fisica e attività virtuali, promuovendo la cooperazione internazionale in modo intensivo e innovativo. Il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore ne ha organizzati tre su temi interdisciplinari legati alla comunicazione: la gamification e la games-based learning.

Tra i partner coinvolti: Université de Nîmes, Francia; Cifp Imaxe e Son, Spagna; West University of Timișoara, Romania; University in Iași, Romania; Aurel Vlaicu University, Romania; Turiba University – Health Care Department, Lettonia; University of Social and Medical Sciences in Lublin, Polonia; “Baltazar Zaprešić” University of Applied Sciences, Croazia.

Il prof Federico Montanari, docente di Sociosemiotica per il Dipartimento di Comunicazione ed Economia e organizzatore del progetto insieme alla dottoressa Giulia Conti, ha così commentato l’esperienza: "Questi nuovi bandi per la mobilità breve si sono rivelati complessi e impegnativi da gestire, richiedendo oltre quattro mesi di lavoro intenso e costante. Molti dei partner coinvolti non avevano mai sentito parlare dei progetti Bip prima d’ora. Unimore ha saputo distinguersi per attenzione e proattività, promuovendo con convinzione queste nuove opportunità. Il merito di essere tra i primi ad attivarli va riconosciuto all’Ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo, all’Ufficio Erasmus del Dipartimento di Comunicazione ed Economia e allo staff amministrativo del Dce, che hanno svolto un lavoro straordinario. Alla luce del risultato ottenuto, il Dipartimento ha già in programma l’organizzazione di nuove edizioni in futuro".

"Dal nostro punto di vista – raccontano Chiara Lucchese, Hafsa Boumezgane e Daniela Corradi, studentesse Unimore coinvolte nel progetto – il Bip è stata un’esperienza significativa che ci ha permesso di familiarizzare con il concetto di playfulness in ambito educativo e di marketing, lavorare in inglese in un contesto internazionale e affrontare una disciplina attraverso un approccio fortemente pratico".

"La qualità della didattica e l’impegno dei docenti sono stati eccellenti: le lezioni, costruite su un metodo interattivo e dialogico, si sono rivelate particolarmente coinvolgenti. Inoltre, la presenza di studenti provenienti da diverse università europee ha offerto un’occasione preziosa di scambio culturale e arricchimento reciproco, sia sul piano linguistico che umano".