Ospite Ballerini, medico-scrittore

"Il compito dell’adulto – Accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita".

E’ il tema dell’incontro promosso dal Centro Culturale Blaise Pascal per domani alle 20.30 ai Chiostri di San Pietro a Reggio. Al centro della serata, l’incontro con Luigi Ballerini, scrittore, giornalista, medico con formazione psicoanalitica, direttore della scuola di scrittura "Flannery O’Connor" e autore di numerose pubblicazioni per ragazzi. La serata toccherà diverse realtà tipiche del mondo giovanile attuale: dal classico impegno sociale e nel lavoro, al disagio e malessere sperimentato in diverse situazioni oppure il limite dei rapporti virtuali.

Questo è il secondo incontro del ciclo dedicato ai giovani e alla sfida che stanno lanciando agli adulti, ciclo iniziato il 23 aprile scorso con il convegno dal titolo "Desiderio di infinito", a cui hanno partecipato Giorgia Pinelli e Stefano Mascetti.

Cesare Corbelli