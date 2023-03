Ospite d’eccezione per le Fiamme Gialle reggiane Il generale Ivano Maccani in visita al comando

Visita d’eccezione ieri nella caserma delle Fiamme Gialle reggiane di via Mazzini dov’è stato ospite Ivano Maccani, generale di divisione nonché comandante regionale Emilia-Romagna della guardia di finanza. Accolto dal colonnello Filippo Ivan Bixio, ha incontrato gli ufficiali della sede e una delegazione di finanzieri di ogni grado in forza ai reparti. Successivamente ha tenuto un briefing operativo, anche coi comandanti delle tenenze di Correggio e Guastalla, per fare il punto sulle priorità, dal monitoraggio dei fondi Pnrr al contrasto delle infiltrazioni mafiose. Il generale infine ha fatto visita al prefetto Iolanda Rolli e al procuratore capo Calogero Gaetano Paci.