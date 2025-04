Ospite d’onore il giornalista Berizzi, sotto scorta per le inchieste sull’estrema destra

A Reggio la commemorazione dell’80° anniversario della Liberazione si aprirà alle 10,15 con la Messa celebrata nella Basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti. Dopo il corteo lungo la via Emilia e la deposizione delle Corone ai monumenti alla Resistenza e ai Caduti in piazza della Vittoria, alle 11,15 sono previsti gli interventi in piazza Martiri del 7 Luglio del sindaco Marco Massari e del presidente dell’Anpi Ermete Fiaccadori in rappresentanza delle associazioni partigiane. La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Filarmonica Città del Tricolore.

Ospite d’onore della giornata sarà il giornalista e scrittore Paolo Berizzi (foto), uno dei maggiori esperti dei movimenti dell’estrema destra italiana, costretto dal 2019 a vivere sotto scorta per le sue inchieste sul tema. Dal 2000 al quotidiano La Repubblica dopo numerose esperienze in altre testate giornalistiche e radiofoniche, è autore di numerosi reportage e interviste su lavoro nero e caporalato, terrorismo, devianza giovanile, criminalità organizzata, droga e narcotraffico. Ha pubblicato, tra gli altri, ‘Bande Nere’ (Bompiani, 2009), ‘NazItalia. Viaggio in un paese che si è riscoperto fascista’ (Baldini Castoldi, 2018), ‘L’educazione di un fascista’ (Feltrinelli, 2020) e ‘È gradita la camicia nera’ (Rizzoli, 2021).