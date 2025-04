Ospizio, attivisti nei guai. L’appello di Miglioli (Avs): "Conad ritiri la querela"

"Vorrei invitare Conad a ritirare la querela, per evitare uno strappo con la cittadinanza in una situazione in cui gli attivisti hanno agito in buona fede per la tutela ambientale". Questa la richiesta avanzata da Alessandro Miglioli, consigliere comunale per Verdi e Possibile. Il tema, noto in città, è quello del bosco Ospizio: un’area verde destinata a ospitare la costruzione di un nuovo supermercato Conad e di un palazzo a cinque piani dove troveranno sede diversi servizi pubblici (Casa della Comunità, Polo territoriale Est e biblioteca di Ospizio). Un progetto che ha diviso molto l’opinione pubblica, tra chi è a favore e chi non vede la necessità di una struttura simile, soprattutto se a discapito di un polmone verde in pieno distretto urbano.

Fin dal primo momento, la protesta è montata per opera di diversi gruppi di attivisti e alcuni di loro, al momento dell’inizio del cantiere, hanno organizzato un sit-in per bloccare i lavori. Questa la ragione della denuncia arrivata da Conad, con le accuse di invasione di terreni o edifici aggravata, violenza privata e danneggiamento, a carico di nove attivisti. I gruppi ambientalisti, dal canto loro, si sono messi avanti coi lavori attivando una campagna di crowdfunding per sostenere le spese legali: alle 21 circa di ieri sera la raccolta fondi arrivava a 1.052 euro.

"La questione Bosco Ospizio è stata negli ultimi mesi una delle più polarizzanti per l’opinione pubblica reggiana, una situazione di tensione che non aiuta nessuno" prosegue Miglioli. Tanto più se le accuse sopra citate vengono indirizzate a soggetti "che si sono pacificamente seduti davanti a un trattore tagliaerba dopo essere entrati attraverso un cancello già aperto", la querela sembra più che altro "figlia di questo clima troppo teso, che rischia di essere deleterio per tutti".

"L’affermazione con tenacia e determinazione delle nostre convinzioni è uno dei tratti salienti più distintivi della nostra identità – prosegue –. Lo testimoniano la nostra storia politica, la medaglia d’oro per la Resistenza, i fatti del 7 luglio 1960 e pure le duepartecipatissime manifestazioni antifasciste della settimana scorsa". Il progetto "può significare un ritorno d’immagine importante per Conad – considera poi – a patto che l’azienda sappia vivere in armonia con tutti gli abitanti del quartiere". Da qui, l’invito a fare un passo indietro: "Occorre che tutti quanti, politica e imprese, riflettiamo sull’approccio e l’impatto che abbiamo sul territorio, nell’ottica di un cambiamento in chiave ecologica che sono certo anche Conad, con i modi propri della sua natura giuridica, auspichi".