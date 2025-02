Ospizio, il rogito Comune-Conad: "C’è stata mancanza di trasparenza"

"Mancanza di trasparenza e scorrettezza totale da chi ci amministra". L’attacco frontale alla giunta Massari sul Pru Ospizio e l’insediamento del discusso supermercato Conad, arriva dai consiglieri comunali di Coalizione Civica, Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia dopo la notizia pubblicata ieri dal Carlino sul rogito che prevede un affitto dovuto dal Comune a Conad. "Avevamo già segnalato le incongruenze nelle sedi opportune, ci sono errori gravi – chiosano – tra la delibera comunale e il rogito relativo al progetto Conad nel Pru Ospizio. Oggi, con la pubblicazione alla città di queste informazioni, emerge con ancora maggiore evidenza la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato questa operazione. La narrazione politica che ha accompagnato l’accordo tra il Comune e Conad è sempre stata che tutto ciò che veniva realizzato era a costo zero per l’amministrazione. Una litania ripetuta più volte per tranquillizzare i cittadini e giustificare le demolizione del bosco. Tuttavia, questa versione dei fatti ometteva un aspetto fondamentale: le opere realizzate da Conad non sono un regalo, ma il risultato di oneri di urbanizzazione scontati dal Comune in cambio di queste strutture".

E insistono: "Oggi la città ha pubblicamente la notizia che il Comune deve pagare un affitto a Conad per uno stabile di 300 metri quadri, con la prospettiva di acquisto per 750.000 euro. Questo significa che l’amministrazione non è stata sincera con i cittadini. Se davvero si tratta di una necessità per servizi pubblici, perché non è stato detto chiaramente sin dall’inizio? Questa parte della convenzione ci appare in contrasto con i principi fondamentali che regolano l’attività contrattuale della pubblica amministrazione: trasparenza, concorrenza, imparzialità. La legge prevede che, qualora il Comune intendesse prendere in affitto nuovi locali, si debba avviare una gara pubblica, a meno che non sia dimostrato che l’amministrazione non possieda già immobili idonei nella stessa zona. Perché questo principio non è stato rispettato?".

Inoltre – concludono – "troviamo estremamente discutibile la scelta di fissare nella convenzione delle somme da pagare a Conad in un tempo assolutamente incerto e indeterminato. È legittimo impegnare risorse pubbliche senza una data definita per l’eventuale affitto o acquisto?".

Infine De Lucia e Aguzzoli lanciano l’appello: "Chiediamo al sindaco Massari e alla giunta di fare chiarezza su questa vicenda. La trasparenza non è un optional, ma un dovere verso la comunità. I cittadini hanno il diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi e di essere informati in modo corretto sulle decisioni che li riguardano".