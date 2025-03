Ospizio, liberato il capriolo. Era intrappolato nel cantiere. Il presidio degli ambientalisti

Quel capriolo, insieme all’Assemblea del Bosco, era l’ultimo ostacolo all’entrata in azione delle ruspe e dei trattori che devono disboscare l’area verde di proprietà Conad dove sorgeranno un supermercato e la Casa della Comunità di Ospizio. Ora, dopo una movimentata operazione di cattura, è stato ’traslocato’ e corre felice sulle colline reggiane.

Era già stato avvistato martedì, quando gli attivisti erano entrati nella proprietà per un sit-in davanti ai macchinari. L’animale dimorava nella zona da tempo insieme ad altri selvatici come i ricci ora in letargo. Era rimasto bloccato dopo che tutto il terreno è stato perimetrato con recinzioni; con l’inizio degli sfalci si era mostrato, correndo all’impazzata.

Dopo diversi giorni di stop delle operazioni, gli operai ieri mattina sono ritornati e con loro anche gli attivisti che ancora una volta sono entrati per circondare con striscioni i macchinari sotto lo sguardo delle forze dell’ordine. "La trincia sta devastando il sottobosco – spiegano – animali terrorizzati in un ambiente già compromesso, senza più le piante basse tra cui nascondersi".

Proprio ieri era previsto il recupero del capriolo (inizialmente si pensava fossero due): prima è intervenuta la Polizia Provinciale, poi si è aggiunto Ivano Chiapponi, fondatore del Centro di recupero per la fauna selvatica Rifugio Matildico. Gli stessi ecologisti poi hanno aiutato a tendere le reti e, con il ruolo di battitori, a spingervi dentro il capriolo. Poi si è setacciata l’area per verificare la presenza di un altro ungulato, visto da molti testimoni, senza trovarlo.

Chiapponi, dopo gli opportuni accertamenti veterinari, ha liberato il capriolo nel suo habitat naturale. Imprevedibile cosa accadrà nei prossimi giorni, con gli attivisti del Bosco di Ospizio decisi a non far procedere i lavori nella consapevolezza che potrebbero essere denunciati ed anche sgomberati a forza. Proprio come il capriolo.

Francesca Chilloni