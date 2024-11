"Ospizio, qui c’è paura di uscire di casa"

Solo la legalità potrà restituire al quartiere Ospizio il suo senso di comunità. E per farsi sentire i cittadini raccolgono nomi e cognomi, nero su bianco, su un documento.

"Continua la nostra raccolta firme per chiedere all’amministazione un cambiamento, prima che sia davvero troppo tardi", dice Matteo Bondavalli, proprietario della Gelateria 90 e portavoce del neo comitato Zona Ospizio.

Lungo la via Emilia i residenti hanno paura, non solo di uscire di casa: nelle cantine e nei garage dei condomini, per esempio, le donne non ci vanno più se non sono accompagnate, perché spesso sono proprio questi luoghi bui e isolati ad essere presi di mira dai senza dimora, che se ne impossessano.

"Le persone sono angosciate quando vanno a fare quattro passi nel quartiere", denuncia Bondavalli. Gli stessi anziani a un certo orario devono far rientro a casa perché hanno il coprifuoco imposto dai figli.

"Non si tratta più della possibilità di ritrovarsi un tossico davanti a casa che chiede le elemosina, ora parliamo dell’alta possibilità di subire un’aggressione grave, come una coltellata che può essere fatale".

Nessuno è più sereno. "E Reggio Emilia non se lo può permettere – dice Bondavalli –. Questa è una città dove c’è lavoro, dove la gente è attiva e partecipe. Ma soprattutto è una città ricca, dove l’economia gira".

In particolare, sulla zona di Ospizio, il portavoce del comitato presenta la sua analisi: "La via Emiia è il luogo che crea più fatturato alla città, e non ci può essere una stazione che, allargandosi, va ad alimentare il disagio di un quartiere".

"Vogliamo scomodare qualcuno, perché siamo più di duemila a chiedere aiuto. Non possiamo restare inascoltati ancora a lungo", ha concluso.