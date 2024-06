"Ospizio, tutti uniti contro il nuovo Conad"

"Uniti contro il nuovo centro commerciale ad Ospizio".

Lunedì si sono riuniti gruppi ambientalisti quali Extinction Rebellion, Ecologia Integrale, Ripuliamoci, Reggio Emilia in Transizione con il Movimento per Reggio Emilia (capeggiato dall’ex grillina Paola Soragni, nella foto sopra), per "una lotta comune contro l’ennesimo scempio di strage di verde per cementificare un’area ad Ospizio ove verrà costruito l’ennesimo Conad".

Spiegano gli attivisti: "Oggi in tale area è presente un immenso polmone verde, che andrebbe curato e reso un bosco urbano. Per la casa della salute che si vuole creare possono utilizzarsi altri immobili sfitti in zona e risanare altre aree già cementificate".

E ancora: "Tale intervento, che costituisce un grave pregiudizio urbano per l’interruzione del cuneo verde per la città, in zona già critica per traffico e smog, verrà ostacolato fortemente dal gruppo unito delle associazioni ambientaliste e dal Movimento per Reggio Emilia".

E concludono: "Siamo convinti che l’unione dei gruppi ambientalisti e del civismo politico del Movimento per Reggio Emilia, nonché di ogni altra realtà ambientalista o politica che vorrà aderire al nostro progetto di opposizione a questo ennesimo scempio di verde urbano, possa costituire una nuova forza nella nostra città, e possa dar vita a progetti importanti che vanno non solo dalla opposizione, ma anche alla sensibilizzazione dei cittadini, fino alla progettazione e costruzione di idee nuove per il nostro territorio".