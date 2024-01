Oss accusa: "Maltrattamenti nella struttura"

Operatore socio-sanitario muove guerra alla coop sociale che, dopo 20 giorni di periodo di prova pre-assunzione, lo ha lasciato a casa. Scrive a prefetto, sindaco, mass media e a ‘Le Iene’; fa esposti-denuncia a Procura e carabinieri; si prepara a ricorrere al giudice del lavoro e a segnalare presunte carenze in termini di sicurezza ai vigili del fuoco. Teatro della vicenda una struttura residenziale per disabili gravi accreditata e gestita da anni da una coop del Terzo Settore (che opera da 40 anni in questo ambito) in coordinamento con i servizi sociali dell’Unione Comuni e l’Ausl. Qui il trentenne modenese Daniel Muzzarelli è stato in prova dal 6 al 27 dicembre 2023. "Ho segnalato a procura e Nas dei maltrattamenti che ho visto e che mi hanno raccontato anche ex dipendenti o genitori. Ho depositato circa 100 audio, messaggi, filmati ricevuti sulla mia utenza e sulle utenze dei genitori. Ho fatto convocare presso i carabinieri tutte le persone coinvolte per sentirle". E punta l’indice anche contro ex colleghi e supervisori della coop. I carabinieri stanno valutando l’attendibilità dell’uomo, che tra l’altro ha intessuto rapporti personali con la madre di una giovane ospite. La struttura respinge con fermezza ogni accusa mossa dall’ex operatore, definendo del tutto infondate le sue affermazioni: "Per tutelare la propria onorabilità,la professionalità e quella dei propri collaboratori" si avvarrà "di ogni strumento a sua disposizione sia in sede civile che penale". "Ribadisco di essermi sempre comportato in modo professionale e di non aver fatto niente di male – dice lui –, non ho mai preso nessun contatto coi genitori con qualche raggiro; mi hanno riempito di complimenti e li sento quotidianamente, con alcune famiglie ci vediamo anche nelle loro abitazioni per pranzare e cenare insieme – aggiunge –. Ho presentato denuncia per diffamazione…. non ci ho mai provato con nessuna educatrice anche perché convivo". E aggiunge: "Chiederò spiegazioni ai servizi sociali, non hanno svolto le dovute verifiche prima di inserire i ragazzi". La sua protesta trova un alleato nella signora A. C., madre di una ragazza affetta da autismo e disturbo bipolare. "La mia è una situazione disastrosa. Non vedo il padre dalla ragazza da 15 anni; i miei genitori e il mio compagno sono deceduti per Covid – dichiara –. Sono invalida al 75%: non mi hanno dato il reddito di cittadinanza, non ho lavoro e una casa popolare, quando li danno agli stranieri. Per fortuna mia figlia ha un assegno mensile di 1.400 euro, ma non è sufficiente per andare in strutture diverse a pagamento. Ho notato dei lividi sotto il braccio di mia figlia, che non è aggressiva. Ho visto che anche altri ragazzi non vengono trattati bene. Gli operatori non fanno il loro lavoro, le pulizie della struttura vengono fatte solo al mattino, i bagni sono rotti, non ci sono spazi sensoriali e aree verdi".