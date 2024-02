Ostacolo Piacenza per la Fortlan-Dibi

Hanno già effettuato il giro di boa i campionati di volley, con partite che diventano ora decisive in chiave promozione e retrocessione.

La Fipav ha confermato che soltanto in D maschile la prima della regular season sale direttamente, play-off per tutte le altre. Stasera si giocano cinque anticipi, uno di Serie C maschile, due di Serie D maschile (uno per girone) e due nel girone A della D femminile. Molte di queste gare presentano squadre con classifica similare.

C maschile. L’Ama San Martino (21 punti) viaggia verso Baganzola (23) per affrontarvi la squadra locale.

D maschile. Nel girone A, a Fontanellato alle 21 è prevista gara equilibrata tra i locali dell’A.R. System (32) e la Naytes Vaneton Interclays (29). Dovrebbe avere compito più facile, almeno sulla carta, la B.R.V. Almet Luzzara (28) che per le 21,15 attende l’Anderlini Modena (14).

D femminile. Si gioca nel girone A un’altra partita impegnativa: la Fortlan Dibi (23) ospita stasera alle 21 alla palestra Pertini il Volley Piacenza (24).

Sempre con le piacentine gioca l’altra squadra della Rosta, con la Vaneton Limpia (22) che stasera alle 21 rende visita alla Piacevolley di Piacenza (8).

c.l.