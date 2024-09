Osteria del Liffo, altro blitz dei ladri: "Sono tornati dopo un mese esatto. E hanno agito in trenta secondi"

Nuovo scasso all’Osteria del Liffo: il ristorante di viale Simonazzi già nella notte tra il 20 e il 21 agosto era stato oggetto di un tentativo di furto, allora sventato grazie al’allarme che aveva messo in fuga il malvivente dopo che questi aveva forzato la porta. Cinque giorni più tardi era toccato al locale a fianco, la gelateria ‘Capolinea’, anch’essa salvata dall’attivazione del sistema di sorveglianza. Poco più di un mese dopo però, cioè nella notte tra sabato 21 settembre e domenica 22, il crimine è tornato a colpire l’Osteria e questa volta ce l’ha fatta: le telecamere di videosorveglianza, installate dal titolare Maurizio Morotti proprio a seguito dell’increscioso precedente, hanno ripreso due persone incappucciate che con uno scalpello hanno forzato la porta, non spaventandosi nemmeno di fronte all’allarme. Questo è infatti entrato in funzione con il segnale acustico alle 3.59, ma i due si sono comunque introdotti nel locale e a quel punto si è attivato anche il fumogeno, pensato per dissuadere i ladri. Ciononostante, hanno proseguito imperterriti e dal bancone e dagli scaffali hanno arraffato cinque bottiglie di champagne, una di whiskey e una in etichetta oro da collezione oltre a un iPod, per poi darsela a gambe. L’intervento della Polizia è stato tempestivo, già alle 4.01 due volanti erano sul posto, ma non è bastato per intercettare i ladri. "In trenta secondi – racconta il titolare dell’Osteria del Liffo, Maurizio Morotti – hanno fatto quello che potevano, non portando via tanto ma lasciando anche un danno da duemila euro alla porta. Il valore totale delle bottiglie prese sarà tra i 600 e i 700 euro, ma se le berranno, altrimenti su certi mercati si porteranno a casa 100 euro a dire tanto. Non sono azioni programmate, sono degli ‘scappati di casa’, ma creano dei disagi. Io sono arrivato alle 4.10 e ho cercato di riparare un po’ almeno una porta, sono andato a casa alle 6.30 ma ora ci vorranno 20 giorni per rimettere tutto a posto. Questa è una zona residenziale ma dopo un mese esatto i ladri sono tornati. È gentaglia che si sta moltiplicando, la qualità della vita si sta deteriorando in maniera spaventosa e la gente inizia un po’ ad avere paura".

Tommaso Vezzani