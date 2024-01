Otello, gli intrighi e la tragedia

Stagione d’opera al teatro Valli di Reggio, stasera alle 20 con replica domenica alle 15,30, con l’Otello di Giuseppe Verdi.

In scena Gregory Kunde nei panni di Otello, Francesca Dotto (Desdemona), Luca Micheletti (Jago), Antonio Mandrillo (Cassio), Andrea Galli (Roderigo), Mattia Denti (Lodovico), Alberto Petricca (Montano), Eugenio Maria Degiacomi, Sayumi Kaneko, con l’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, il coro del Teatro Municipale di Piacenza, il coro di voci bianche Nicolini di Piacenza, con la direzione di Leonardo Sini e la regia di Italo Nunziata.

Una coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena – Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara.

Biglietti da 30 a 60 euro.

Una tragedia di tutti i tempi e di tutte le epoche. Il generale dell’Armata Veneta, Otello, reduce da un’importante vittoria militare, approda con la sua nave al porto di Cipro dopo una notte di tempesta. Con lui c’è Iago, che odia profondamente il protagonista, in quanto Otello, o il Moro, ha nominato come luogotenente il giovane Cassio al posto di Iago. Otello è sposato con Desdemona, della quale è innamorato anche il gentiluomo Roderigo. È proprio a quest’ultimo che Iago, geloso dei meriti di Cassio, fa credere di un amore tra l’amata Desdemona e Cassio, sebbene tra i due ci sia solo una grande amicizia. Iago, per screditare Cassio agli occhi di Otello, lo spinge all’ubriachezza con l’inganno, con rissa tra il giovane e Roderigo. Otello ferma Cassio e gli toglie il grado militare.

Pentito, Cassio decide di chiedere aiuto a Desdemona per riavvicinarsi al Moro e, allo stesso tempo, Iago lascia intendere ad Otello che ci sia una relazione amorosa tra il giovane militare e la moglie. Così quando Desdemona, ignara di tutto, chiede al Moro di reintegrare Cassio, il marito scoppia di gelosia...

Come si diceva, una tragedia senza tempo, in cui passione e inganni si intrecciano in un groviglio fatale.