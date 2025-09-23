Ottant’anni di Consiglio comunale ’La democrazia e la storia della città’

Oggi ricorrono gli 80 anni del Consiglio comunale e per l’occasione, in Sala del Tricolore alle 11, è in programma la presentazione del volume ’80 anni di Consiglio comunale a Reggio Emilia. La democrazia e la storia della città’, a cura di Istoreco. All’iniziativa, che sarà aperta dal presidente del Consiglio comunale Matteo Iori, intervengono il sindaco Marco Massari e Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia dal 2014 al 2024, il presidente di Istoreco Arturo Bertoldi, il vice presidente del Consiglio comunale Claudio Bassi ed Emanuela Caselli, presidente del Consiglio comunale dal 2009 al 2019.

"In un Paese nel quale, ad ogni elezione nazionale, vediamo scendere il numero degli elettori partecipanti e nel quale la sfiducia per la politica sembra ormai essere il principale punto in comune – dice il presidente Matteo Iori – è determinante battersi per aiutare chiunque a capire che solo partecipando è possibile cambiare le cose e non lasciare che altri decidano al tuo posto. E chi siede nella Sala del Tricolore, rappresentando i cittadini di ogni orientamento politico, deve sentire forte l’onere di ricostruire la speranza, l’amore per la res publica, la partecipazione, la democrazia e i valori più alti ai quali ci dobbiamo ispirare in un mondo che spesso vediamo andare in una direzione opposta".

Il volume. La pubblicazione riprende il precedente ’70 anni di Consiglio comunale a Reggio Emilia. La democrazia e la storia della città’ del 2015, aggiornandolo con dati, informazioni e analisi sugli ultimi due mandati amministrativi. Al suo interno sono presenti i contributi di Francesco Bonini, professore ordinario di Storia e Istituzioni politiche dell’Università Lumsa di Roma, di cui è rettore, e degli storici Antonio Canovi e Daniele Castagnetti. Vi si trovano inoltre un repertorio cronologico storico-amministrativo, i dati elettorali dal 1945 al 2024 e l’elenco alfabetico generale dei consiglieri comunali di questi 80 anni.

Il racconto parte dal quel 23 settembre 1945 quando fu nominato il primo consiglio comunale dall’allora prefetto Vittorio Pellizzi su indicazione del Comitato di Liberazione nazionale (Cln), allora costituito da sei consiglieri espressione della Dc, sette del Partito d’Azione, quattro dell’Anpi, sette del Psi, tre della Camera del Lavoro e sei del Pci. Sindaco era Cesare Campioli. Le prime elezioni libere per il Consiglio comunale si svolsero invece il 31 marzo 1946, contemporaneamente alle elezioni politiche nazionali. Furono eletti 19 consiglieri per il Pci, 10 per la Dc, otto per il Psi, due per il Psli e un Indipendente-Psi.

Quella che entra in carica il 9 aprile del ‘46 fu di fatto la prima consiliatura eletta democraticamente, presieduta dallo stesso Campioli, sindaco fino al novembre del 1962. Fino al 1993 la figura di sindaco e presidente del Consiglio comunale coincidono: sullo scranno della Sala del Tricolore si susseguono Renzo Bonazzi (1962-1976), Ugo Benassi (1976-1987), Giulio Fantuzzi (1987–1991), Antonella Spaggiari, prima donna eletta sindaca di Reggio Emilia nel giugno 1991. Dal 1993 entra in vigore la legge 81 che separa le figure di sindaco (prima nominato dal consiglio comunale e ora eletto direttamente dai cittadini) e istituisce la figura autonoma del presidente del Consiglio comunale eletto dagli stessi consiglieri. È Romano Corsi, eletto il 24 aprile 1995, il primo presidente del Consiglio comunale eletto dall’assemblea dei consiglieri dopo l’entrata in vigore della legge, mentre è del 13 giugno 2004 l’elezione di Laura Salsi, prima donna eletta presidente a sedere sullo scranno di Sala del Tricolore. È invece del 19 settembre 2005 l’elezione di Nando Rinaldi, con i suoi 26 anni il più giovane presidente eletto del Consiglio comunale: a seguirlo sono Emanuela Caselli, dal giugno 2009 al luglio 2019, e Matteo Iori, dal 2019 a oggi.