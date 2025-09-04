"Ottant’anni di Feste dell’Unità, un grande romanzo popolare"

di Andrea Rossi *

Quest’anno celebriamo un anniversario che non può passare inosservato: 80 anni di Feste dell’Unità. Un traguardo straordinario, che segna non solo la storia di un partito, ma un pezzo importante della storia della nostra Repubblica democratica. Le Feste dell’Unità sono un romanzo popolare a tutti gli effetti. Hanno raccontato, e continuano a raccontare, una storia collettiva fatta di donne e uomini uniti da ideali, da amicizie, da relazioni, da volontari i quali hanno messo a disposizione tempo ed energie. Sono un romanzo popolare, perché hanno attraversato l’intero Paese, dal Nord al Sud. Difficilmente c’è qualcuno che, in un modo o nell’altro, non abbia mai avuto un contatto con una Festa dell’Unità: come visitatore, ospite o volontario. Sono un romanzo popolare perché hanno raccontato la storia della nostra Repubblica, intrecciando politica, dibattiti, cultura, musica, spettacolo, gastronomia, folklore e impegno civile. Nessun’altra esperienza simile ha saputo mescolare così profondamente per tanto tempo, il piacere di stare insieme col bisogno di confrontarsi sui destini del Paese. Le Feste dell’Unità hanno accompagnato le trasformazioni della sinistra italiana: dal Pci al Pds, ai Ds fino al Pd. Hanno ispirato anche tante altre realtà del mondo del volontariato e dell’associazionismo. Non è un caso che ogni epoca abbia lasciato il suo segno nelle Feste: quelle del dopoguerra furono il simbolo della ripartenza di un Paese che tornava a respirare libertà; quelle degli anni di piombo furono lo spazio del confronto politico e civile in una stagione di paura e conflitti; quelle dei grandi raduni nazionali hanno visto migliaia di persone discutere, divertirsi, ascoltare leader politici e figure della cultura, spesso anche di mondi diversi. Indimenticabile il confronto tra Veltroni e Fini alla festa nazionale di Reggio del ’95: un momento di dialogo aperto, capace di andare oltre gli schieramenti. È dunque riduttivo liquidare oggi le Feste dell’Unità come un rito stantio, incapace di parlare al Paese, può risultare anche ingrato criticare senza produrre stimoli e consigli. La società è cambiata e anche le feste: non esistono più i grandi partiti di massa, la militanza ha assunto forme diverse, i costi organizzativi con l’assenza di grandi sostegni finanziari privati. Ma ciò non significa che la loro funzione si sia esaurita. Oggi, con orgoglio, salutiamo questo anniversario. Lo facciamo per rispetto di migliaia di volontari che hanno reso possibile questo “romanzo popolare”. E guardando al futuro: perché se è vero che le feste non possono più essere quelle di ieri, sono convinto possano ancora essere luogo di dialogo, confronto, partecipazione, aperto a culture e idee diverse. Possono essere più più piccole e più sostenibili, ma restare pur sempre un pezzo vivo e vitale della nostra storia.

* Deputato Pd