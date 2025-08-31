Ottant’anni fa il delitto Vischi: "Ho scritto tutto, la città mi ascolti"

A distanza di 80 anni dall’uccisione di Arnaldo Vischi, direttore delle Reggiane e a trentacinque dal celebre “Chi sa parli” di Otello Montanari, c’è una voce che continua a farsi sentire. È quella di Antonio Rangoni, per 25 anni archivista della Federazione del Pci e negli ultimi dieci anni, fino al 2023, presidente della Società di Studi Storici. Il ricercatore torna a chiedere che la città dia il patrocinio al suo saggio, ancora inedito, sul delitto Vischi. "Il mio lavoro è noto all’opinione pubblica fin dal 1998. Chi ha il dovere istituzionale di pubblicare le vicende della Resistenza e del dopoguerra ha continuato a ripetermi: ‘Non è questo il momento di pubblicare. Ci sono le elezioni’. Certamente la causa del divieto è ciò che avvenne dopo l’uccisione del direttore: l’uccisione di quattro ex partigiani di cui due corpi introvabili".

Da qui il suo appello diretto al sindaco di Reggio Emilia e ai capigruppo: "Ora, dopo aver pubblicato sei grandi volumi e due saggi sulla gioventù socialista e sul Pci, è giunto il momento di invitarvi a far pubblicare il mio saggio in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia. Dopo il clamore del ‘Chi sa parli’ alcuni esponenti politici, fra cui due ex sindaci, si dissero favorevoli a far svolgere ricerche storiche sui delitti del dopoguerra. Ebbene, le ricerche sono state fatte. Cosa dobbiamo ancora aspettare prima di capire che è giunto il momento di far chiarezza sull’omicidio Vischi?".

Il ricercatore non chiede contributi economici, ma un segnale politico e istituzionale: "Non chiedo contributi, nemmeno un euro; chiedo, chiederei il simbolo del Comune di Reggio sulla copertina del saggio. Questo permetterebbe di chiarire un grave assassinio e la conseguente morte di 4 partigiani; permetterebbe alla giunta e ai partiti di maggioranza di non sentire, un domani, accuse di non sapere, ma anzi di essere stati promotori della pubblicazione. Per concludere, ho svolto un lavoro di ricerca onesto".

Elia Biavardi