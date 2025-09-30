Ottantenne derubata da un finto fisioterapista

E’ stata seguita da malintenzionati che sapevano informazioni sulla vittima, avvicinata mentre stava per entrare nella sua abitazione, proveniente da un bar dove aveva fatto colazione. Ma una volta giunta davanti casa, alla prima periferia di Guastalla, le si è presentato davanti un uomo, sceso da un’auto condotta da un’altra persona. L’uomo, a lei sconosciuto, l’ha chiamata per nome, sapeva il nome del figlio – del quale ha dichiarato falsamente di essere molto amico – dimostrando anche di sapere dei problemi di salute della donna e, in particolare, di un forte dolore a braccia e schiena di cui, sempre a dire del malintenzionato, gli erano stati riferiti dal figlio.

Sta di fatto che la vittima – una pensionata ottantenne residente a Guastalla – non ha avuto sospetti quando l’uomo, presentandosi come fisioterapista, ha chiesto di allungare le braccia verso di lui, come per effettuare una breve terapia direttamente sul posto. Ma di terapia c’era ben poco in quell’atteggiamento, visto che ben presto lo sconosciuto ha dimostrato le sue reali intenzioni. Con un’azione fulminea, infatti, il malvivente ha strappato via il prezioso braccialetto d’oro che la donna aveva al polso, per poi scappare in fretta, raggiungendo l’auto con il complice, che si è dileguata in pochi istanti. Solo a quel punto la donna ha compreso quanto era successo. Ma era troppo tardi. I malviventi sono riusciti a far perdere le loro tracce con il bottino. Resta da capire come i ladri fossero in possesso delle informazioni personali relative alla vittima del furto con destrezza.

Antonio Lecci