Ottantenne trovato morto nella sua abitazione. Il decesso sarebbe avvenuto quindici giorni fa

Trovato morto in casa, era deceduto da circa quindici giorni. È questa la terribile scoperta fatta ieri mattina dai vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario e dai carabinieri, intervenuti in un’abitazione di via Anna Frank.

La chiamata alle forze dell’ordine è partita attorno alle 13.30, dal comune di San Polo. Ad allertare vigili del fuoco e forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa di un residente di 80 anni.

Questi ultimi non avevano notizie dell’anziani né lo vedevano da diverso tempo e il loro sospetto, purtroppo, è stato confermato.

Una volta entrati in casa, i vigili del fuoco hanno constatato il decesso dell’80enne, la cui salma è ora a disposizione della famiglia.

L’uomo viveva da solo e, secondo il parere del medico legale, era ormai senza vita da un paio di settimane. Il decesso, sempre secondo quanto emerso nella giornata di ieri, sarebbe avvenuto per cause naturali.

