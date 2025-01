Ottavia Piccolo fa rivivere Ilaria Alpi

La stagione off di teatro contemporaneo, al Teatro Fabrizio De Andrè si Casalgrande, organizzata da Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi prosegue stasera (sipario alle 20,30) con "Lo schifo": protagonista Ottavia Piccolo. Uno spettacolo di Stefano Massini, con Ottavia Piccolo accompagnata dalle musiche dal vivo eseguite dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. "Lo schifo" è un reading che parla di diritti umani, nello specifico del diritto d’espressione attraverso la memoria della giornalista Ilaria Alpi. Una messa in scena ambientata nei dieci secondi successivi all’omicidio: un bagliore di luce, poi il caos di una faticosa presa di coscienza. Nel trentesimo anniversario dell’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio, Ottavia Piccolo è un’Ilaria Alpi appena uccisa, che si desta come da un improvviso letargo e ripercorre la propria vicenda in un susseguirsi di saette di memoria. Ne nasce una carrellata di frammenti, incursioni spietate nella ferita ancora sanguinante di una Somalia contraddittoria, terra di torbidi compromessi e nefandi accordi mascherati dietro l’alibi di una beffarda cooperazione. Info: www.quintaparete.org

s.bon.