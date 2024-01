"Ottenne indebitamente fondi per il Covid": rinviata a giudizio

Una donna di origine indiana, titolare di un minimarket nella Bassa, è stata rinviata a giudizio per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Secondo l’accusa avrebbe ottenuto un finanziamento garantito del valore di 29mila euro, nell’ambito del decreto ‘Liquidità’ emanato nell’aprile 2020, e legato all’emergenza Covid, "presentando dichiarazioni che attestavano circostanze non veritiere".

Il provvedimento aveva introdotto misure urgenti, con la garanzia dello Stato, per sostenere l’accesso al credito per imprese e professionisti, la sospensione di adempimenti fiscali e altre forme di supporto alle attività. Il pm Valentina Salvi aveva chiesto il rinvio a giudizio: lei, una 54enne, si sarebbe autocertificata come soggetto danneggiato dall’emergenza legata al virus – presupposto necessario per ottenere il finanziamento – a fronte, invece, di un "esponenziale vantaggio economico accertato, derivato dalla crisi stessa". Gli accertamenti investigativi sull’episodio contestato, datato 3 novembre 2020, sono stati condotti dalla Finanza. La difesa – rappresentata dall’avvocato Carlo Mussini – intende dimostrare la "buona fede" della 54enne.

"La mia assistita non era consapevole quando ha compilato questo modulo, non parla bene l’italiano e men che meno lo legge. C’è stata una errata valutazione delle documentazione", commenta il suo difensore. Il processo è stato fissato per fine aprile.