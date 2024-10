Otto assolti, le motivazioni: "Abrogato l’abuso d’ufficio. Carletti non era punibile"

Sono state depositate le motivazioni per le quali il tribunale ha pronunciato l’assoluzione per otto imputati del processo ‘Angeli e Demoni’ da quattro contestazioni mosse a vario titolo di abuso d’ufficio, reato abrogato in agosto in seguito alla riforma Nordio. La contestazione mossa agli ex sindaci di Bibbiano Andrea Carletti (foto) e di Montecchio Paolo Colli, usciti definitivamente dal processo, riguardava il presunto affidamento senza bando della psicoterapia per i minori vittime di abusi alla onlus ‘Hansel e Gretel’ di Torino e l’uso dei locali a titolo gratuito del centro pubblico ‘La Cura’ di Bibbiano. Dovevano rispondere in concorso anche l’ex responsabile dei servizi sociali Val d’Enza Federica Anghinolfi, l’ex assistente sociale Francesco Monopoli, la psicologa Nadia Bolognini: pure per loro è stata pronunciata l’assoluzione. Fuori dal dibattimento anche Cinzia Prudente, affidataria di una bambina, per un’accusa in concorso con Anghinolfi. Assolte pure le affidatarie di una minorenne, Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni. "L’abrogazione", scrive la presidente del collegio Sarah Iusto (a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini), "comporta l’impossibilità di punire gli imputati per i fatti non più previsti dalla legge come reato, sebbene in ipotesi accusatoria commessi anteriormente all’abrogazione, in forza di un disposto che vieta di comminare sanzioni penali per fatti che, secondo una legge posteriore, non costituiscono reato". Le difese di Colli, Bassmaji e Bedogni avevano chiesto in prima battuta l’assoluzione nel merito: "La domanda non può essere accolta perché è decaduto l’oggetto su cui il tribunale era chiamato a pronunciarsi. Non avrebbe senso decretare l’insussistenza o la non commissione di un fatto non più previsto dalla legge come reato, ossia di un accadimento della realtà del tutto indifferente per il diritto penale". Se anche si fosse ritenuto di voler esaminare le posizioni, per i giudici non lo si sarebbe potuto fare: "Non è predicabile l’evidenza della causa assolutoria nel merito fondata sull’insufficienza degli elementi raccolti, visto che l’istruttoria in relazione a due accuse (quella sull’affidamento della psicoterapia e il centro La Cura; l’altra quella mossa a Bassmaji, Bedogni e Anghinolfi, ndr) non era ancora chiusa al momento dell’abrogazione del reato" e quindi non si può escludere che si potessero acquisire prove a sostegno dell’accusa.

Alessandra Codeluppi