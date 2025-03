Otto marzo, tutti i muri da abbattere: "Alle donne salari più bassi dei maschi"

La Camera del Lavoro ha voluto anticipare la ricorrenza dell’8 marzo – Giornata internazionale della donna – con un momento di dibattito e riflessione sul tema della disparità di genere nel mercato del lavoro. E lo ha fatto ieri pomeriggio con un incontro dal titolo ‘Aspettando ‘Lotto marzo’. Il lavoro delle donne: focus sul mercato del lavoro in provincia di Reggio Emilia’. Perché questo è un problema che riguarda tutti. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli ospiti, Francesca Cavazzoni (insegnante e autrice del libro "Inadeguata"), Giovanna Fullin (professoressa ordinaria di sociologia del lavoro Università Milano Bicocca), Claudia Martinelli (consigliera provinciale con delega alle pari opportunità) e Florencia Samber (coordinamento attività scientifica e analisi economica Cgil Reggio Emilia). Presente anche Lara Ghiglione della Cgil nazionale.

"Davanti ad annunci sulla crescita dell’occupazione, che esponenti del Governo ripetono a mo’ di mantra è necessario indagare di che tipo di occupazione stiamo parlando,- ha dichiarato Elena Strozzi della segreteria Cgil provinciale - perché la realtà quotidiana vissuta dalle persone, la cui valutazione risponde a numerosi criteri qualitativi come il tempo, la remunerazione, la corrispondenza con le proprie competenze e tanto altro altro, non corrisponde a ciò che viene con grande enfasi annunciato dal Governo. Due decenni di leggi sbagliate hanno prodotto una forte precarizzazione delle condizioni di lavoro e di vita delle persone e tra queste molte sono donne". La ricercatrice Florencia Samber ha poi esposto le conclusioni emerse dal rapporto " Disuguaglianze di genere nel lavoro: il caso di Reggio Emilia". "Per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro la disparità di genere è molto significativa: le donne rappresentano il 43,7% degli occupati e il 61,6% dei disoccupati. – Ha detto Samber. - Il tasso di inattività femminile è del 32,4%, mentre quello maschile è del 20%, a dimostrazione della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Le donne tendono a concentrarsi nei settori economici meno remunerati. Inoltre, in ogni settore gli uomini sono pagati meglio delle donne. Il divario di genere nella retribuzione media annua nel settore privato non agricolo è pari a -22,1%. Le donne occupano posizioni meno qualificate rispetto agli uomini, il divario di genere è del -33,8% per i dirigenti e del -72,1% per i quadri. Inoltre, all’interno di ciascuna di queste categorie, le donne sono meno retribuite. Anche la retribuzione oraria lorda media è sfavorevole alle donne (divario pari a -8%".

La ricerca ha messo anche in evidenza che il divario di genere in termini di orario di lavoro è molto significativo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro part-time. L’incidenza del lavoro a tempo pieno è tra le donne quasi del 15% inferiore alla media, mentre l’incidenza del lavoro part-time tra le donne è del 74% superiore alla media. In tutti i settori economici, a eccezione del tessile, l’incidenza del lavoro a tempo pieno è più elevata tra gli uomini che tra le donne. I settori in cui questo fenomeno è più pronunciato sono edilizia, servizi e trasporti-logistica. "Se osserviamo i dati classificati per cittadinanza – ha sottolineato Samber - notiamo che le donne provenienti da Paesi extra-Ue sono le più penalizzate: solo il 26,4% delle attivazioni di cittadini extra-europei corrisponde a donne".