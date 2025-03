Otto marzo, una panchina rossa a Gattatico

Festa della Donna, un corposo programma di iniziative viene proposto nei vari comuni del distretto per riflettere e celebrare. Il Gattatico Club scende in campo sabato alle 17,30 allo stadio di Praticello con un quadrangolare, giocando un ruolo attivo nel campionato più importante: l’eliminazione della violenza di genere. Giocheranno 3 squadre femminili e una mista. "L’obiettivo ambizioso del Club - commenta Simone Euripide della Asd - è intervenire sulla cultura sportiva, coinvolgendo le società con squadre femminili, e promuovendo un cambiamento dentro e fuori dal campo. L’intento è superare ogni barriera, unendo atleti e tifosi contro ogni forma di discriminazione".

Nello stadio sarà inaugurata una Panchina Rossa, dove saranno esposti i messaggi contro la violenza scritti dai cittadini in occasione del 25 Novembre e lasciati nelle urne allestite nei negozi. Numerosi gli eventi anche a Montecchio: sabato alle ore 10, nel piazzale della Coop, si tiene un Flash Mob in collaborazione con Istituto d’Arzo mentre alle ore 20,45 nel cortile del Castello si svolge lo spettacolo teatrale ‘Oggi ho ricevuto dei fiori’ del gruppo Levia Gravia, con la regia dell’inossidabile Liliana Boubé. Domenica alle ore 12.30, pranzo in rosa al Circolo sociale Marabù.

A Cavriago da segnalare, in particolare, domani alle ore 9,45 in Municipio con il convegno ‘Insieme si lotta. Il movimento delle donne per la nascita dei Servizi Educativi Comunali per l’Infanzia’ con gli interventi di Ione Bartoli (assessora regionale ai Servizi Sociali 1970-’80), Eletta Bertani (parlamentare 1976-’83) e Pamela Gambetti di Istoreco. Alle ore 12 verrà intitolata la piazza del nido ‘Le Betulle’ a Maria Luisa Zani, assessora all’Istruzione di Cavriago dal 1970 al 1975.

f. c.