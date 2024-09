Ottobre Rosa, alla cena benefica anche Carletti e Cilloni dei Nomadi

Anche una rappresentanza dei Nomadi, la storica band musicale ormai in auge da oltre sessant’anni, ha aderito a una delle serate dell’Ottobre Rosa benefico, che prevede un ricco calendario per più mesi in vari paesi della Bassa. L’altra sera Beppe Carletti e il cantante Yuri Cilloni sono stati tra i partecipanti a una cena organizzata da Agriturismo Ca’ Bianca nel salone dell’oratorio. Con loro anche l’ex sindaco Elena Carletti, ancora in carica come vicepresidente della Provincia, oltre al consigliere regionale Andrea Costa. In queste settimane, nell’ambito dell’Ottobre Rosa di "Novellara e dintorni" sono previste molte iniziative, tra cui cene, aperitivi, incontri di prevenzione, approfondimenti, pedalate e camminate per raccogliere i fondi a favore della ricerca oncologica. E domani una pedalata dalle 15 in piazza con 9Pedali ed eventi sotto i "portici in rosa".