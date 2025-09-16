Ottobre Rosa, camminate e visite di prevenzione

Inizia domenica 5 ottobre il programma di Lilt con una camminata partendo dal centro di Casina. Il Comune di Casina ha rinnovto la collaborazione con la sezione di Reggio Emilia della Lilt (Lega italiana per la Lotta contro i Tumori) che nel mese di ottobre, vedrà attivare diverse iniziative. Con l’Ottobre Rosa inizia una campagna di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, attuata ogni anno con maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione, perché solo così si può sconfiggere il tumore al seno, oggi semoprte più diffuso. "Il tumore al seno – afferma l’assessora comunale alla Sanità di Casina, Valentina Davoli – resta purtroppo una delle principali cause di morte per le donne in Italia. La prevenzione è fondamentale, e Casina anche quest’anno si tingerà di Rosa il prossimo mese rinnovando gli appuntamenti di sensibilizzazione. È importante la consapevolezza su questo tema ma lo è anche dare un’opportunità, offrendo una visita di prevenzione alle donne al di sotto dell’età minima di screening previsto, grazie a Lilt con cui abbiamo rinnovato il patto di collaborazione".

Le iniziative che l’amministrazione comunale metterà in campo insieme a Lilt Reggio Emilia partiranno proprio domenica mattina 5 ottobre con la camminata della salute, che prenderà il via appunto dalla panchina rosa di piazza Agorà (di fronte al Municipio) alle ore 9.30: si farà insieme un giro fino al Lago dei Pini tornando attraverso il Parco Pineta (indossare scarpe comode). Nel parco ci sarà l’incontro con il dottor Ermanno Rondini. L’Ottobre Rosa proseguirà sabato 11 con visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno presso la Sala civica della Casa della Cultura, con il dottor Alvise Zadro, medico oncologo.

