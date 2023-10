Mercoledì alle 20,30 negli spazi della Sala Aldo Moro, a Fabbrico, in programma un incontro in occasione della rassegna ’Ottobre Rosa Novellara e dintorni’, che coinvolge diversi paesi della Bassa con eventi a scopo benefico. Claudia Conti, biologa nutrizionista, e Sara Pavesi, riflessologa e terapista del massaggio psicosomatico, affronteranno la tematica della ciclicità femminile con le sue alterazioni e della menopausa, dando spunti di riflessione per un benessere dal punto di vista alimentare e psicosomatico. L’incontro è a ingresso libero, aperto a tutti.