Ottocento a cena in piazza In cucina tre chef stellati

Il caldo da record non ha fermato la voglia di solidarietà dei settecento e passa reggiani che lunedì sera hanno voluto partecipare alla tradizionale Grande Cena di Boorea.

Una delegazione di Unindustria – main sponsor dell’evento – ha preso parte all’incontro.

Presenti la presidente Roberta Anceschi con il direttore generale Vanes Fontana, i past president Gianni Borghi e Fabio Storchi; oltre Francesca Paoli, vicepresidente, rappresentante Piccola impresa; Luca Catellani, consigliere delegato a education e digitale; Franco Morari, presidente Ance; Fabio Plazzi, presidente gruppo chimico e Andrea Storchi, presidente club digitale.

Sono stati 800 i partecipanti a questo grande evento di solidarietà ideato per raccogliere fondi da destinare ai progetti della ong WeWorld in Ucraina a Kharkiv e Lviv; in Siria, devastata dalla guerra civile e da un terribile terremoto, per le scuole di Aleppo; in Madagascar all’Ospedale di Ampasimanjeva del Centro Missionario Diocesano e alle attività sportive e ricreative a favore di giovani svantaggiati della onlus Gast.

La cena benefica quest’anno ha visto lavorare insieme i tre chef stellati Michelin della provincia di Reggio insieme a tanti ristoratori reggiani e a 100 volontari e volontarie.

Alla Grande Cena 2023, organizzata nella cornice di piazza Prampolini, hanno collaborato operativamente 125 volontarie Auser.

Un gruppo che è stato impegnato, per tutto il giorno, ad allestire piazza Prampolini, la suggestiva location dell’evento, e a ricevere i partecipanti: i volontari hanno, infatti, apparecchiato e sparecchiato per 800 commensali, servito ai tavoli, svolto attività di accoglienza e di pulizia e molto altro.

"Un grazie di cuore va a tutte le volontarie e a tutti i volontari Auser che ieri, per l’intera (caldissima!) giornata, dalle prime luci del sole a notte fonda, hanno speso le proprie energie e forze per rendere possibile la Grande Cena e i concomitanti festeggiamenti per i 50 anni di Telereggio. Il tutto gratuitamente e con un solo ed unico fine: la solidarietà. Grazie infinitamente ad ognuno di loro e ai coordinatori Sergio Cottafava e Rino Carnevali, da mesi impegnati nell’organizzazione dell’evento insieme a Boorea, ad Arci, agli chef coinvolti, al Comune di Reggio Emilia e a Telereggio", commenta la presidente provinciale Auser Vera Romiti.