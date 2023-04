Ovadia e Cazzullo raccontano il duce capobanda

"Il duce delinquente": Aldo Cazzullo e Moni Ovadia sono stasera – con inizio spettacolo alle 20,30 - al Teatro Ariosto, nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario della Liberazione. L’iniziativa è del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con la Fondazione I Teatri. Una storia a due voci: Aldo Cazzullo racconta, Moni Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime. Lo spettacolo è accompagnato da musiche e canzoni dell’epoca, suonate al violoncello da Giovanna Famulari,

Alla fine della narrazione si capirà "perché ci si deve vergognare del fascismo ed essere orgogliosi dei resistenti che l’hanno combattuto". Nello spettacolo, tratto dal libro "Mussolini il capobanda" di Aldo Cazzullo, l’autore e Moni Ovadia rievocano i crimini e i tradimenti che Benito Mussolini riuscì ad ordire sia nella sua vita privata sia come capo del governo, forte della granitica propaganda fascista. A cent’anni dalla marcia su Roma, una ricostruzione storica dettagliata ed attenta che tra narrazione, cronaca e documenti dell’epoca finirà per comporre un ritratto del Duce, scardinando quella diffusa convinzione che lo descrive come un abile statista almeno fino al 1938, quando le leggi raziali e l’alleanza con Hitler sancirono l’inizio del suo declino, sottolineando la natura violenta e bellicosa del fascismo.

Aldo Cazzullo è giornalista e scrittore. Moni Ovadia è uomo di teatro, attivista dei diritti civili e sociali. Nato in Bulgaria, da una famiglia ebraico-sefardita, alla fine degli anni ‘40 si trasferisce a Milano con la famiglia. Per Moni Ovadia questo spettacolo è l’occasione di fondere le proprie esperienze di attore e di musicista, dando vita alla proposta di un "teatro musicale" lungo il quale ancora oggi opera la sua ricerca espressiva. Posto unico 10 euro. Info: www.iteatri.re.it Stella Bonfrisco