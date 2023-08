Overdose: 30enne trovato privo di sensi a Campagnola

Un trentenne, residente nel Bolognese, è stato soccorso ieri pomeriggio in seguito a una sospetta overdose di sostanze stupefacenti. Ospite in questi giorni a Campagnola, è stato rinvenuto privo di sensi in una abitazione del paese. Sul posto sono intervenuti in urgenza i soccorsi con una ambulanza della Croce rossa di Fabbrico e personale sanitario. Dopo le prime cure, l’uomo ha dato segni di ripresa, ma è stato comunque trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, in condizioni giudicate piuttosto serie.

I carabinieri, intervenuti sul posto per accertamenti, hanno rinvenuto farmaci e sostanze stupefacenti, recuperati per essere analizzati. Al momento del rinvenimento, il trentenne era privo di sensi, ma non è stato chiarito – almeno nell’immediatezza dei fatti – da quanto tempo si trovasse in quelle condizioni.