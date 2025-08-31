Overdose, l’Ausl spiega come affrontare la crisi

Oggi si celebra la ’Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle overdose’. L’Ausl reggiana ha organizzato due momenti di approfondimento rendendo questa occasione utile a favorire le conoscenze sui quadri di overdose, sui rischi legati all’uso di sostanze e sulla prevenzione degli stessi. Obiettivo della campagna annuale è ribadire che si può evitare la morte non solo astenendosi dalle sostanze, ma mettendo in atto comportamenti di tutela da parte del consumatore e della comunità.

Per la ricorrenza, ieri nella sede del drop-in del Servizio a Bassa Soglia di accesso in via Bocconi, dalle 9.30 a mezzogiorno, sono state offerte nozioni di Primo Soccorso e di utilizzo del presidio farmacologico naloxone che, se usato tempestivamente, senza effetti collaterali, può bloccare l’azione dell’overdose da oppioidi in caso di intossicazione da sostanze e/o stato di incoscienza. Ci sono state inoltre simulazioni della gestione dell’arresto cardiorespiratorio, in particolare quello indotto da sostanze d’abuso con azione depressiva della funzione respiratoria e /o cardiocircolatoria, svolte da personale sanitario ospedaliero e dell’Ausl e rivolte agli utenti e agli operatori del settore.

Il secondo appuntamento organizzato dall’Ausl reggiana è in programma per mercoledì 3 settembre con un momento di commemorazione di Marco Gentili (foto), ex coordinatore delle professioni sanitarie del servizio Dipendenze Patologiche di Reggio: appuntamento dalle 14.30 in via Bocconi 2/4 servizio Bassa Soglia.

Per informazioni contattare i seguenti numeri 0522-335059 o 0522-335057 (Ambulatorio SerDP a Bassa Soglia di Accesso di Via Bocconi) oppure 0522-268194 (Drop-in /SEI). È possibile inoltre visitare il sito internet www.overdoseday.com per approfondimenti.

Cesare Corbelli