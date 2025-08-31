Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
CronacaOverdose, l’Ausl spiega come affrontare la crisi
31 ago 2025
CESARE CORBELLI
Cronaca
  Overdose, l'Ausl spiega come affrontare la crisi

Overdose, l’Ausl spiega come affrontare la crisi

Oggi si celebra la ’Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle overdose’. L’Ausl reggiana ha organizzato due momenti di approfondimento rendendo questa...

Oggi si celebra la ’Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle overdose’. L’Ausl reggiana ha organizzato due momenti di approfondimento rendendo questa...

Oggi si celebra la ’Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle overdose’. L’Ausl reggiana ha organizzato due momenti di approfondimento rendendo questa...

Per approfondire:

Oggi si celebra la ’Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle overdose’. L’Ausl reggiana ha organizzato due momenti di approfondimento rendendo questa occasione utile a favorire le conoscenze sui quadri di overdose, sui rischi legati all’uso di sostanze e sulla prevenzione degli stessi. Obiettivo della campagna annuale è ribadire che si può evitare la morte non solo astenendosi dalle sostanze, ma mettendo in atto comportamenti di tutela da parte del consumatore e della comunità.

Per la ricorrenza, ieri nella sede del drop-in del Servizio a Bassa Soglia di accesso in via Bocconi, dalle 9.30 a mezzogiorno, sono state offerte nozioni di Primo Soccorso e di utilizzo del presidio farmacologico naloxone che, se usato tempestivamente, senza effetti collaterali, può bloccare l’azione dell’overdose da oppioidi in caso di intossicazione da sostanze e/o stato di incoscienza. Ci sono state inoltre simulazioni della gestione dell’arresto cardiorespiratorio, in particolare quello indotto da sostanze d’abuso con azione depressiva della funzione respiratoria e /o cardiocircolatoria, svolte da personale sanitario ospedaliero e dell’Ausl e rivolte agli utenti e agli operatori del settore.

Il secondo appuntamento organizzato dall’Ausl reggiana è in programma per mercoledì 3 settembre con un momento di commemorazione di Marco Gentili (foto), ex coordinatore delle professioni sanitarie del servizio Dipendenze Patologiche di Reggio: appuntamento dalle 14.30 in via Bocconi 2/4 servizio Bassa Soglia.

Per informazioni contattare i seguenti numeri 0522-335059 o 0522-335057 (Ambulatorio SerDP a Bassa Soglia di Accesso di Via Bocconi) oppure 0522-268194 (Drop-in /SEI). È possibile inoltre visitare il sito internet www.overdoseday.com per approfondimenti.

Cesare Corbelli

© Riproduzione riservata

