Ovile, record di fatturato e d’assunzioni

Ha superato i 16,1 milioni il fatturato 2022 della cooperativa sociale L’Ovile, che quest’anno celebra il trentennale di fondazione e, per dimensioni, è una delle più importanti realtà di settore di Confcooperative Terre d’Emilia. "Il valore della produzione – spiega Valerio Maramotti, confermato alla presidenza della cooperativa, con la contemporanea conferma di Gabriele Mariani (in foto) alla direzione – è il più alto della nostra storia; dopo il recupero parziale avvenuto nel 2021 (+5,5%), lo scorso anno abbiamo superato i livelli pre-covid, e la soddisfazione maggiore sta in una nuova crescita dell’occupazione che ha portato i dipendenti a 380 unità, di cui 152 appartenenti a categorie svantaggiate certificate e 25 rappresentate da persone segnate da fragilità che sono state inserite nelle attività della cooperativa".

"Avendo come missione proprio l’inserimento occupazionale – prosegue Maramotti – è evidente che sono queste le cifre più significative sulle quasi misuriamo gli effetti del nostro lavoro e, dopo la stabilità assicurata nel 2020 (quando invece il fatturato era sceso dell’11,8%), crediamo sia particolarmente importante, e non solo per noi, l’aver implementato i livelli di inclusione al lavoro".

335 soci, di cui 186 soci-lavoratori, L’Ovile nel 2022 ha registrato incrementi significativi nell’ambito dell’accoglienza dei richiedenti asilo (26% l’incidenza sul valore della produzione, in aumento a seguito della guerra in Ucraina), nei servizi di Ecosapiens (la struttura impegnata sull’educazione ambientale, che ha portato al 5% la sua incidenza sul fatturato complessivo) e nell’area assistenziale e di inclusione sociale (17% il valore sul fatturato).