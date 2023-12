Ritira un pacco sospetto, dentro ci sono 3 chili di droga: arrestato 22enne insospettabile

Reggio Emilia, 18 dicembre 2023 - Arrestato per aver ritirato un pacco sospetto, posto sotto controllo dalla Guardia di Finanza di Reggio, che conteneva oltre 3 kg di hashish. In manette è finito un 22enne incensurato residente a Sassuolo.

L’imprenditore con 250 chili di marijuana

Giovedi scorso il giovane era andato in un fermo point a Casalgrande, dove aspettava un pacco a lui intestato proveniente dalla Spagna e arrivato poi a Genova prima di giungere alla destinazione finale.

Ma alla dogana della città ligure le forze dell'ordine hanno capito che all'interno ci fosse un grosso quantitativo di droga. E hanno deciso di tenerlo tracciato e monitorato per capire chi si celasse dietro alla partita. In accordo con la Procura di Genova, sono stati allertati i colleghi inquirenti a Reggio per collaborare sul caso.

E non appena il pacco è stato ritirato, è scattato il blitz del nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme Gialle reggiane che hanno sequestrato e aperto il pacco trovandovi 3 kg di sostanze stupefacenti.

Inoltre, il ragazzo è stato sottoposto ad una perquisizione personale: addosso aveva altri due grammi di droga. Ed è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Portato in carcere, sabato mattina è poi comparso in tribunale a Reggio per l'udienza di convalida. Si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il pm aveva chiesto la detenzione in cella, mentre l'avvocato difensore Antonietta Sghedoni ha chiesto una misura meno afflittiva. Il gip Andrea Rat ha disposto i domiciliari in attesa del processo.