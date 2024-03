"Pacco sospetto alle Poste". Falso allarme

Allarme per un pacco sospetto in transito dall’ufficio postale di Novellara. È accaduto verso le 10.30 di ieri mattina. La sera prima, dopo che il corriere non aveva trovato a casa il destinatario di due pacchi per effettuare la consegna, aveva depositato il materiale alla sede locale delle Poste. Ma in mattinata, durante la lavorazione dei plichi, un operatore si è accorto di una sostanza sospetta che usciva da uno dei pacchi.

Inoltre, dall’interno del pacco proveniva un odore che ha aumentato i sospetti. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco, arrivati da Guastalla per effettuare tutti gli accertamenti strumentali sui pacchi, mentre da Reggio veniva mobilitato anche il “carro aria”, per intervenire in caso di potenziali emergenze. Che, per fortuna, non si sono verificate. In uno dei pacchi, provenienti dagli Stati Uniti e destinati a una donna residente a Novellara, si sarebbe danneggiato un contenitore, con fuoriuscita di parte degli alimenti che vi erano all’interno. Inoltre, da uno dei plichi usciva del liquido scuro, risultato poi essere il risultato del possibile contatto esterno con una superficie bagnata, probabilmente durante il viaggio. In via precauzionale, intanto, l’ufficio postale è stato evacuato, facendo uscire all’esterno una decina di persone fra dipendenti e clienti. È stata quindi contattata la destinataria dei pacchi – che contenevano alimentari, libri e giocattoli – la quale è arrivata sul posto, chiarendo la vicenda in modo definitivo.

Il materiale era stato spedito da amici che vivono in America, come regalo per le festività. Nessun materiale pericoloso all’interno: solo alimenti e altri oggetti assolutamente innocui. Verso mezzogiorno, al termine delle verifiche eseguite da vigili del fuoco e carabinieri, l’allarme è rientrato, permettendo di riattivare i servizi all’interno dell’ufficio postale, dopo oltre un’ora di interruzione. I pacchi, con relativo contenuto, sono stati consegnati alla destinataria.