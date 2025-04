Pace e scenari politici, l’evento. Stasera c’è D’Alema a Casalgrande

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande la locale Fondazione Enrico Berlinguer, in occasione del 15° anno di attività, organizza un incontro su ‘La pace giusta’ con ospite Massimo D’Alema, con l’intervento del parlamentare Andrea Rossi, di Dumas Iori (Fondazione Reggio Tricolore) e Alda Iori (Fondazione Berlinguer). Prevista pure la presentazione del nuovo numero della rivista ‘Italiani Europei’ e con l’intervento di D’Alema, politico, giornalista, scrittore, già presidente del Consiglio tra il 1998 e il 2000. Mentre giovedì 24 aprile alle 21 in teatro è previsto lo spettacolo "Cuori di terra" del Teatro dell’Orsa.

Oggi in programma vari eventi per bambini e famiglie nelle biblioteche di Reggio. Alle 18,45 alla biblioteca San Pellegrino-Gerra è in programma ‘Easter Bunny’, letture in inglese e laboratorio creativo per conoscere usi, costumi e tradizioni britanniche, a cura di Emiliana Campanini (tel. 0522-585616). Nel pomeriggio alla biblioteca Rosta Nuova ci sono giochi da tavolo per ragazzi da 14 a 25 anni, per animazioni in compagnia. Alle 16,15 alla biblioteca Santa Croce di via Adua le ‘Letture piccine’ a cura dei volontari di NatiperLeggere (tel. 0522-585600). Alle 21 al cinema Rosebud a Reggio viene proiettato ‘La moglie dell’aviatore‘, prima opera dei ciclo ‘Commedie e proverbi’ di Eric Rohmer, con una riflessione sulla comunicazione degli anni Ottanta. Si tratta di un film realizzato in Francia nel 1981. Sempre stasera alle 21, al Cinepiù di Correggio, viene proposto il film ‘Genoveffa Cocconi, i miei figli, i fratelli Cervi’ del regista Marco Mazzieri. La proiezione rientra tra gli appuntamenti in calendario che il Comune di Correggio ha organizzato per celebrare la ricorrenza dell’ottantesimo della Liberazione.

a. le.