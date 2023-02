Paddle nel centro sportivo ’Lino Notari’ Il Comune valuta le proposte di gestione

Il paddle è un’attività che incontra una forte richiesta in Val d’Enza, per questo il Comune ha intenzione di allestire dei campi nel centro sportivo Lino Notari di Montecchio. Un po’ squash e un po’ beach tennis, il paddle è lo sport del momento e si registra un vertiginoso aumento dei giocatori. Parte da questo trend il contenuto dell’Atto di indirizzo per lo sviluppo del Centro che l’amministrazione Torelli ha pubblicato lunedì in Albo pretorio. Il Notari è attualmente gestito dalla società Us Montecchio Calcio per la parte relativa al campo da calcio principale, al quello in terra battuta, alla tribuna e agli spogliatoi, con un accordo che scadrà nel giugno 2024. Invece il Circolo Tennis Val d’Enza aveva una convenzione scaduta 31 gennaio, relativa alla tensostruttura, al campo da tenniscalcetto in erba sintetica all’aperto, al campo da tennis all’aperto, al punto ristoro e relativi spogliatoi. L’Atto riguarda proprio la concessione di questi spazi extra calcistici. Le associazioni o le società sportive dilettantistiche che hanno progetti sull’area che incontrano le esigenze del Comune (tra cui il paddle) potranno presentare entro 30 giorni da lunedì un progetto accompagnato da "un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione del centro sportivo". I punti fissi delle proposte devono essere la realizzazione dei campi da padel; garantire la pratica del tennis; gestione del punto ristoro interno improntata alla più ampia apertura, "anche in funzione aggregativa e di socializzazione". Sarà anche necessario riservare parte degli orari di utilizzo a vari soggetti, in particolare alle scuole. Il sindaco Fausto Torelli precisa che "l’Atto è stato deciso all’unanimità da tutta la giunta al fine di rendere possibile una ripartenza in tempi brevi della parte non-calcio dello storico centro sportivo". L’assessore allo sport Stefano Ferri aggiunge: "Il paddle annovera sempre più appassionati sul territorio comunale e della Val d’Enza. Inoltre l’attuale evoluzione sociale si caratterizza da un numero crescente di persone che non partecipa ad attività sportiva in associazioni, ma potrebbe svolgere una pratica di tipo spontaneo". Francesca Chilloni