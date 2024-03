Padel, donne in campo per la solidarietà. Al Cere il torneo del Soroptimist pro Gast Onlus Il Soroptimist Club di Reggio ha organizzato un torneo di Padel femminile in occasione della Giornata Internazionale della Donna, devolvendo il ricavato all'associazione Gast Onlus per persone con disabilità. L'iniziativa rientra nel progetto nazionale "Donne e Sport" del Soroptimist International d’Italia, promuovendo l'uguaglianza di genere e l'inclusione.